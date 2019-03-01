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В прошлом году от укусов бездомных собак в Тирасполе пострадали более 300 человек

В прошлом году от укусов бездомных собак в Тирасполе пострадали более 300 человек
На аппаратном совещании в Тираспольской госадминистрации подняли проблему бродячих собак. Представитель экологической милиции заявил, что со стороны граждан поступает большое количество жалоб о нападении бездомных животных.

По словам замглавврача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инны Палади, проблема является действительно актуальной. За прошедший год в Тирасполе зарегистрировано более 300 случаев укусов собак. Животные являются переносчиками бешенства, поэтому после укуса пострадавшему следует вводить противовирусную вакцину. Полная вакцинация состоит из 5 доз. Стоимость одной вакцины – 140 рублей, в итоге выходит около 700 рублей.

«Проблема бродячих собак всегда существовала, особенно сейчас. С приходом тепла животные проявляют агрессию, но помимо физических увечий пострадавшие получают и психологические травмы. Но смерть от этой болезни в XXI веке - это нонсенс», – заявила Инна Палади.

Замглавы государственной администрации по ЖКХ Николай Обручков подтвердил, что вопрос по уменьшению количества бесхозных собак стоит остро. На решение этой проблемы выделено порядка 240 тысяч рублей, в этом году сумму планируется увеличить. Он подчеркнул, что отлов животных будет производиться исключительно по заявлению жителей. Граждане могут обратиться в «Спецавтохозяйство», в единую диспетчерскую службу, санэпидемстанцию или же в милицию.

«У нас есть бригада, которая работает по данной проблеме. Сотрудники выезжают на место и проводят усыпление. Да, возможно, это негуманно. Альтернативой может быть строительство питомника, но, к сожалению, сейчас мы не можем этого себе позволить. Сегодня у нас порядка 10 тысяч бездомных животных», - рассказал Николай Обручков.

Директор «Спецавтохозяйства» Геннадий Пантелейчук добавил, что во время отлова бродячих животных городские службы регулярно сталкиваются с угрозами со стороны некоторых жителей.

«Поступают угрозы работникам, проводящим усыпление животных. В социальные сети выкладывают личную информацию сотрудников. Мы обратились в милицию, чтобы они приняли какие-либо меры», – пояснил он.

Бродячие собаки – проблема острая и давняя. На совещании подчеркнули, что следует выслушать обе стороны: и тех, кто отлавливает собак, и тех, кто их защищает, но, как подчеркнул Николай Обручков, безопасность граждан, и особенно детей, находится всё же на первом месте.
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  • Сегодня, 06:51
  • DTV
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