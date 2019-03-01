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Приднестровье: по итогам февраля продукты подорожали

Приднестровье: по итогам февраля продукты подорожали
В первые два месяца этого года сводный индекс потребительских цен сформировался на уровне 101,1%. Как сообщает Приднестровский республиканский банк со ссылкой на Госслужбу статистики, это меньше параметров прошлого года (102,9%).

В феврале стандартный набор товаров и услуг подорожал на 0,2%. Это ниже как показателей января этого года (+0,9%), так и февраля прошлого (+1,0%).

Как отмечается в обзоре, на потребительских рынках основных торговых партнёров цены выросли более существенно: +0,5% в Украине, +0,4% в Молдове, +0,4% в России, +1,3% в Беларуси.

Большую долю прироста цен дали продукты питания (+0,4%), в то же время этот показатель на 1,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Особый вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция (+2,2%). Овощи в целом подорожали на 5,8%, среди которых в большей степени выросли цены на капусту (+13,9%), тыкву (+11,9%), чеснок (+11,6%) и лук (0,3%). А вот свёкла и морковь, напротив, подешевели (на 0,7% и 2,4% соответственно).

Снижение стоимости яблок (-3,3%) и апельсинов (-3,7%) привело к дефляции по группе «фрукты», где уровень цен зафиксирован на отметке ниже 97,9%.

На рынках стран-партнёров по всем структурным компонентам плодоовощной корзины отмечался рост.

По продуктам животного происхождения показатели разнятся. Так, в цене выросли сливочное масло (+0,1%), мясная (+0,2%) и молочная (+0,6%) продукция. Зато подешевели рыбопродукты (-0,6%), сыр (-0,9%), яйца (-6,7%). Во многом это связано с падением цен на эти продукты на рынке Украины, откуда их в основном и везут.

По итогам февраля также снизились цены на сахар (-0,3%), что стало продолжением дефляционного тренда, наблюдаемого с октября прошлого года. Стоимость растительного масла на фоне понижательных корректировок на рынках стран-партнёров (от -0,1% в Молдове до -1,2% в Беларуси) уменьшилась на 0,1%.

На непродовольственные продукты цены остались на уровне января текущего года. Несмотря на повышение мировых нефтяных котировок (с 60,9 долларов за баррель нефти марки Brent в начале отчётного периода до 66,4 долларов на конец февраля), стоимость топлива в Приднестровье находилась на уровне предыдущего месяца, а на рынках стран-партнёров фиксировалось её снижение: -0,2% в Молдове и России, -2,0% в Украине. Исключением стала Беларусь, где топливо подорожало на 0,7%.

По итогам февраля на 0,7% уменьшилась цена строительных материалов. Также незначительно снизилась стоимость парфюмерно-косметических товаров, табачных изделий, электротоваров и мебели.

Неизменными остались цены на хозяйственные товары, ткани, трикотажные изделия. По другим номенклатурным позициям отмечалась слабоповышательная динамика.

В сфере услуг инфляция зафиксирована на уровне 0,15% (0,23% в феврале прошлого года), что ниже уровня января текущего года на 0,6 п.п. Сложившаяся динамика определялась понижением стоимости услуг транспорта (-0,8%) и связи (-0,2%), а также неизменностью тарифов на большинство регулируемых услуг (коммунальных, медицинских, правовых и др.).

При этом после отсутствия корректировок с апреля прошлого года в феврале этого года подорожали санаторно-оздоровительные услуги (+5,3%). В сегменте рыночных услуг на общем относительно стабильном фоне зафиксировано удорожание парикмахерских (+9,2%), банковских (+1,7%) услуг, а также услуг по пошиву одежды (+0,8%).

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  • Сегодня, 08:04
  • DTV
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