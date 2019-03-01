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Бендеры: маршрутчики выставили свои требования

Бендеры: маршрутчики выставили свои требования
Глава Бендер Роман Иванченко встретился с бригадирами городских маршрутов. Основная тема, с которой пришли водители, - перенос остановки маршрутных такси с площади Освобождения, сообщается на сайте местной госадминистрации.

Конечная остановка маршруток «переехала» на площадь временно, пока не будет завершен ремонт коллектора по улице Лазо. Водители недовольны и предлагают другие адреса – та же улица Лазо или часть платной парковки по ул. Советской. Главный аргумент: пассажиры, возвращаясь с тяжелыми сумками с рынка, теперь предпочитают маршруткам троллейбусы.

Глава госадминистрации пояснил, что площадь – оптимальный вариант в сложившейся ситуации. Произошло серьёзное обрушение коллектора. Чтобы аварии не повторялись, работы будут вестись и на других участках улицы Лазо – от Советской до Суворова.

Роман Иванченко поинтересовался, действительно ли перенос остановки на 200 метров побудил пассажиров массово пересесть на троллейбусы. Специалисты госадминистрации провели анализ выручки Бендерского троллейбусного управления (БТУ) за 1-3 марта этого и прошлого годов. Выяснилось, что лишь в первый весенний день нынешнего года электротранспорт заработал на 100 рублей больше, чем в 2018-м. Зато 2 и 3 марта 2019-го явно оказались неудачными для БТУ по сравнению с цифрами прошлого года.

«Работаем по 14-16 часов, а выручаем 400-600 рублей. Зарабатываем только в часы пик – это 1-2 рейса в день. Большая часть денег уходит на налог и топливо. Владельцы продают машины, водители остаются без работы», – подчеркнули участники беседы.

Бендеры: маршрутчики выставили свои требования

Роман Иванченко напомнил о разговоре, который состоялся с водителями маршруток в прошлом году. Уже тогда пришли к выводу, что маршрутных такси в городе больше, чем требуется на 20%: ежедневно на линию выходят около 120 машин.

«Тогда же объявили мораторий: старые маршруты не закрывать, но и новые не открывать. Сейчас ситуация ухудшается: бензин дорожает, машины ветшают – им по 7-10 лет. Владельцы проедают заработанные средства не от хорошей жизни, конечно. Назрела реорганизация. Для меня как главы госадминистрации на первом месте интересы горожан», - сказал Роман Иванченко.

Глава Бендер заверил, что ситуация в сфере маршрутных перевозок будет тщательно изучена. Всем водителям, которые решили отказаться от своего места, он обещал помощь в трудоустройстве. Есть вакансии на железной дороге, а еще нужны арматурщики, бетонщики на строительных объектах. Кроме того, в перспективе – создание службы муниципальных такси.

Отмечается, что этот разговор не будет последним. Городские власти намерены разобраться в ситуации.
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
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