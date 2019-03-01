Ночью 13 марта в маленьком селе Нижняя Ильиновка (Михайловский район Амурской области) четверо местных жителей пострадали от клыков волка, врывавшегося во дворы. Лишь чудом обошлось без жертв. На пути хищника встали хрупкая девушка с топором и сторож с карданом.
О том, что им довелось пережить, амурчане рассказали корреспонденту местного издания «Порт Амура».
Первое нападение случилось незадолго до полуночи. 61-летний Сергей Мерзляков вышел во двор посмотреть, что происходит с его собакой, — та отчаянно лаяла и визжала.
— Она у меня живет в вольере из сетки-рабицы высотой чуть меньше полутора метров. Когда я подошел, то увидел, что она дерется с какой-то собакой. Чужой зверь подскочил к ограде, бросился на меня и схватил за лицо.
Меня спасло то, что ограждение достаточно высокое, иначе он смог бы перемахнуть через сетку и загрызть меня. А я ведь даже не сразу понял, что это был волк, — вспоминает события прошедшей ночи пенсионер.
Истекавший кровью мужчина бросился в дом, где позвонил брату, а также вызвал скорую. В больнице села Поярково пострадавшему наложили на 4 раны 8 швов. Собаке Сергея Мерзлякова тоже досталось от матерого хищника.
Следующими жертвами волка стали 43-летний Алексей Пяк и 33-летняя Ксения Марко. На мужчину зверь напал со спины, когда тот заходил в дом. К счастью, на амурчанине был пуховик, который и спас его. Более того, Алексей сам умудрился ударить зверя кулаком в нос. А тот оставил жителю Нижней Ильиновке несколько легких укусов на руке и ретировался.
— Я с сестрой и двоими моими детьми была дома, когда услышала, что наши собаки странно лают, — говорит Ксения. — Выхожу в кофте в коридор, включаю свет и вижу перед собой волка, начинаю кричать. Он рванул во двор, я схватила топор и за ним. Успела ударить его по спине, а он вцепился мне в плечо, оставил два прокуса. После того, как я закричала, волк убежал.
Далее хищник отправился на окраину села, где располагается зерновой двор. Там разъяренное животное напало на свою последнюю жертву — 54-летнего Сергея Соловьева, который после перенесенной операции был переведен с должности механизатора на более легкие условия труда и временно работал сторожем.
Сергей услышал лай у ворот. Вместе с напарником они, вооружившись фонарями, пошли проверять, что за непрошеный гость пожаловал на закрытую территорию.
— Я забрался на ворота, посветил вокруг фонарем, никого не увидел, обернулся, а он вот он стоит. Он сдернул меня за ногу, бросился, схватил за лицо. Во второй раз, когда он начал на меня кидаться, я ударил его фонарем. А в третий мне пришлось ловить его за голову и валить на землю.
Подмяв зверя, я начал кричать напарнику Юре, чтобы тот тащил палку. Вернувшись с весовой с карданом от трактора, он начал бить волка.
Все четверо пострадавших признаются, что сначала не поняли, что перед ними гость из леса, а не простая собака. Говорят, что сильно испугаться они не успели — нужно было быстро принимать решение и обороняться.
И каждый из них считает, что ему этой ночью сильно повезло — все могло закончиться намного хуже. А сейчас их ждет курс прививок и восстановление после полученных травм.
Убитого хищника оставили на зерновом дворе до утра, пока за его трупом не приехали специалисты. За то время, пока зверь находился там, весть о нападении облетела все село, и люди начали приходить смотреть на него — шутка ли: ни один старожил не может вспомнить такого, чтобы волк заходил в село и тем более совершил сразу несколько нападений.
Зверь, по словам местных жителей, оказался крупным — весом около 50–60 килограммов и не выглядел истощенным или больным.
В настоящее время труп волка находится на экспертизе в ветлаборатории. Специалисты проверят хищника на бешенство. Собаки, пострадавшие при встрече с волком, будут изолированы и помещены на карантин до получения результатов исследований.