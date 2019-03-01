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Социологи опубликовали новый рейтинг кандидатов в президенты: в лидерах — Порошенко и Зеленский

Социологи опубликовали новый рейтинг кандидатов в президенты: в лидерах — Порошенко и Зеленский
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса о выборах президента, проведенного с 5 по 10 марта.

Так, согласно исследованию, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко. Его поддерживают 19,6% опрошенных.

Социологи опубликовали новый рейтинг кандидатов в президенты: в лидерах — Порошенко и Зеленский

В опросе приняли участие 2000 респондентов со всех областей Украины, кроме оккупированных территорий. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования — 2,1%.

Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

  • Сегодня, 07:59
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