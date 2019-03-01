Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса о выборах президента, проведенного с 5 по 10 марта.
Так, согласно исследованию, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко. Его поддерживают 19,6% опрошенных.
В опросе приняли участие 2000 респондентов со всех областей Украины, кроме оккупированных территорий. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования — 2,1%.
Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.