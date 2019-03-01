Константин Грибков:Пересадим в благоприятную среду набухшие почки наших новостей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ ВСЕГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА В БЕНДЕРАХ И ТИРАСПОЛЕ. Это раз. ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ УПРАВЛЕНИЙ БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ ЕЖЕГОДНО. Это два. Зря Дурнев свою передачу назвал "Дурнев портит всё". Тут вона как. Он не портит, а на новый уровень выводит. Ещё раз вспомним про Оксану Валентиновну.
14 МАРТА – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ. Это раз. В ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ РАССЧИТЫВАЮТ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ. Это два. Советую пригласить Дурнева. Потому что: "Сейчас по всей республике такие школы посещают около полусотни ребят". И Вадим Николаевич обеспокоен. Попросил епархию сделать пакет предложений по увеличению количества. По мне, так и 50 нормально. Да, и что такое "православная книга"?
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОТКРЫЛАСЬ «СТАРТАП АКАДЕМИЯ». Совместный проект, реализуемый Агентством по инвестициям и НКО «Агентство инноваций и развития». Вот борется Буга с этими нкошниками, а они всё равно лезут из всех щелей. Вообще, похоже на сбор для отчёта перед спонсорами. Сидели наши учёные-экономисты, минэконоразвития, может какие-то молодые предприниматели, и молодёжное правительство для массовки. Ну и крупная надпись на весь экран "Данный проект финансируется Европейским союзом". Короче, реклама тренингов и коучингов под эгидой правительства. В целом, это прикольно. С одной стороны мы качаем нашу пророссийскость, патриотичность и православность. С другой, качаем НКО спонсируемые Европой. Интересно, а как различают НКО которые пропагандируют европейские ценности, защиту прав, культуру и экономику на хороших и плохих?
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПГУ ПОСВЯТИЛИ ТВОРЧЕСТВУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. Опять на них Буги нет с "люстрацией". Сидели за столами, накрытыми скатертями в цветах украинского флага. Готовимся к выборам. Всё чаще стала мелькать в новостях наших фамилия Зеленский. Причём не связанная с выборами. Президент мотоклуба «Гайдук» Виталий Зеленский поздравлял автоледи с 8 марта. А вот ещё 17 марта 5 звёзд евровидения выступят во Дворце Республики в сопровождении эстрадного оркестра "Зеленский Биг Бэнд". Совпадение? Не думаю.😉
ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ТОВАРЫ БУДУТ ПРОДВИГАТЬ НА ФРАНЦУЗСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ. Это про яблоки, сливу, орехи и сухофрукты. Особенно про орехи прикольно. Лежат горами без рынка сбыта. У меня тут знакомый встал на трассе в конце прошлого лета и собрал с земли пол ведра орехов. Покорить рынок Франции конечно. Подъехавшие органы объяснили глупцу, что все орехи это собственность сами знаете кого. И штраф впаяли. Точно не помню, но рублей около 500. Но это со слов, сам я не очень в курсе.
ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ О МОСКОВСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ: БЕЗМЕРНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ. "По поручению Президента ПМР министр иностранных дел Виталий Игнатьев встретился с членами Коллегии адвокатов «Московский юридический институт»". Озадачен я этой новостью. Во-первых московских коллегий адвокатов до черта. И та, на юбилее которой был Игнатьев это "Московский юридический центр", а не институт. И именно они были первыми гостями в нашем представительстве в Москве. Сайт у них нерабочий, но это неважно, там у адвокатов у каждого свой. Кто они и зачем они нам я не понял. Для оказания юридической помощи приднестровским гражданам в России? Да ну. Поиски контактов для бизнеса? Адвокаты по моему контактами обладают, но в определённой специфической среде. Интересная личность упомянутая в статье это председатель и учредитель - Гасан Мирзоев. Он же председатель Российской коллегии адвокатов. Почётный генерал МВД, почётный генерал юстиции, куча учёных степеней и т.п. В общем я ничего не понял, и вопросов стало больше чем ответов. Моя личная версия. для весёлого разнообразия, что это подготовка возвращения потерявшегося на просторах России нашего бывшего президента.
ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ДНЁМ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ. Не будем тут смеяться, потому что звучит как болезнь какая-то.
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПМР НАМЕРЕНЫ ПОВЫШАТЬ. Грозятся почти полуторами тысячами рабочих мест и двумя миллионами долларов налоговых поступлений в этот год. Несмотря на освобождение инвесторов от большей части налогов, да?) ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ОТ УКУСОВ ЖИВОТНЫХ В ПМР ПОСТРАДАЛО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. Ну там потом ещё статья, что столько же от клещей. Собак бездомных продолжим отстреливать по требованию, домашних ругать, клещей бояться. Ничё нового. Значит, как кусали так и будут кусать.
В ТИРАСПОЛЕ ОБСУДИЛИ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОНЛАЙН-СРЕДЕ. Это очень волнительная тема, тем более я не понимаю, что такое насилие в онлайн-среде. Это наверное когда меня обзывают, а я обзываю в ответ, и первые кричат, что их насилуют.
ПЕНЯ ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ МОЖЕТ ВЫРАСТИ. Это ВС рассматривал, и в первом чтении принял инициативу правительства. Ну депы, для вида, посопротивлялись, но всё равно примут. Я вот не пойму, если у человека нет денег платить, и ему больше пеню впаюят, у него больше денег появится платить? Не суть. Предлагаю для коммунальщиков ответные штрафы вводить тогда. За невыполнение оплачиваемых услуг. У меня например отопление на неделю позже включили. У них видите ли проблемы. Не, не проблемы, а компенсируем. В подъезде не убираются, а я оплачиваю - неустойку на бочку. Рассмотрим квиточек из ЖЭКа. За прошлый месяц. Уже с повышенными расценками. Уборка территории - убирают (правда это служба САХ, я бы лучше им напрямую платил, без посредников). Озеленение - ну не знаю. Назовём это рублём на благотворительность. Освещение подъезда - опять же при чём тут ЖЭК. (ну типа суммируют) К/р ХВС и ГВС - ну там копейки, не знаю правда для чего. Не слышал что бы ЖЭК что-то оплачивал Водоканалу и Теплосетям. Может это за счета самого ЖЭКа? Уборка подъезда. Ну тут понятно. Сан.эпид. Говорят, что они решают возникающие проблемы. Если в санэпид звонить конечно.)) О. Капремонт зданий и техобслуживание зданий. Самые два значительных пункта. В среднем рублей по 50 с квартиры. Раньше ЖЭК ничего не делал, потому что мало платили. Сейчас стали платить больше. Получается средний стоквартирный дом скидывается 5000 в месяц. Как бы мало. Но в год это уже 60 тысяч, или 3600 баксов. На крупный ремонт не хватит, но если по одному дому из 20, раз в год, то что-то можно. Особенно, если дому 40 с фигом лет, как моему, и ремонтов он не видел. Ходила управдом с группой поддержки к боссам ЖЭКа с просьбой о ремонте. После передачи по твпмру. Жильцы предлагали провести ремонт фасада, ответное предложение ЖЭКа была фига с маслом. После торгов, сошлись на засмолить дырки в крыше и замене водосточных труб. Нет, нельзя сказать, что ЖЭК не делает ремонтов домов и подъездов. Точно делает. Но вероятнее всего, в подъезде живёт кто-то из организации или чиновник. Было бы интересно подбить такую статистику.
После праздников новостей много. Через неделю расчухались СМИ про типарадиацию на ММЗ. В резонансе оказывается виноваты соцсети, а не заторможенность реакции СМИ и ответсвующих органов. Что-то опять решают про льготные кредиты для молодёжи. Прошлогоднее решение успеха наверное не возымело. Ну и вообще, прямо насыщенно всё как-то. Так мало про утренники и хоры и чемпионаты по гиреметанию, я прямо удивлён.