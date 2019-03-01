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В Приднестровье за прошлую неделю зарегистрировано более 200 сообщений о преступлениях

В Приднестровье за прошлую неделю зарегистрировано более 200 сообщений о преступлениях
В период с 8 по 14 марта на территории республики зарегистрировано 234 заявления и сообщения о преступлениях. По 188 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Правоохранители раскрыли 2 грабежа, 25 краж (из 46 зарегистрированных). Установлены подозреваемые в 19 фактах в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и в одном преступлении в сфере экономики.

Сотрудники ОВД разыскали 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За минувшую неделю зарегистрировано 25 ДТП, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. В результате одной аварии пострадали 2 человека.

Сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел составили более 900 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 36 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

За прошлую неделю на территории Приднестровья зарегистрировано 10 пожаров. В результате пожара в Слободзее погиб 1 человек.
  • Сегодня, 07:13
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