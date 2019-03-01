В период с 8 по 14 марта на территории республики зарегистрировано 234 заявления и сообщения о преступлениях. По 188 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Правоохранители раскрыли 2 грабежа, 25 краж (из 46 зарегистрированных). Установлены подозреваемые в 19 фактах в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и в одном преступлении в сфере экономики.
Сотрудники ОВД разыскали 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю зарегистрировано 25 ДТП, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. В результате одной аварии пострадали 2 человека.
Сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел составили более 900 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 36 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
За прошлую неделю на территории Приднестровья зарегистрировано 10 пожаров. В результате пожара в Слободзее погиб 1 человек.