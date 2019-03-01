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В Варнице неизвестный сообщил о бомбе в здании суда

В Варнице неизвестный сообщил о бомбе в здании суда
В селе Варница Новоаненского района 15 марта полиция оцепила здание суда после сообщения о бомбе. Как сообщила NM пресс-секретарь местного инспектората полиции Сильвия Ветку, сотрудники полиции ждут саперов, которые проверят здание.

В полиции рассказали, что в 15:00 им позвонил мужчина и рассказал, что здание Новоаненского суда заминировано. Сотрудники полиции оцепили здание и эвакуировали всех, кто там находился. «Сейчас ждут команду саперов, которые проверят здание», — добавила Ветку.

ОБНОВЛЕНО 17:50 Саперы обыскали здание суда и не обнаружили взрывное устройство. Правоохранительные органы пришли к выводу, что сообщение о бомбе было ложным. Мужчину, который сообщил о бомбе, разыскивает полиция. За ложное сообщение ему грозит штраф до 42,5 тыс. леев, до 240 часов неоплачиваемого труда на благо общества или тюремное заключение сроком до двух лет.
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  • Сегодня, 07:25
  • DTV
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