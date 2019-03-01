В селе Варница Новоаненского района 15 марта полиция оцепила здание суда после сообщения о бомбе. Как сообщила NM пресс-секретарь местного инспектората полиции Сильвия Ветку, сотрудники полиции ждут саперов, которые проверят здание.
В полиции рассказали, что в 15:00 им позвонил мужчина и рассказал, что здание Новоаненского суда заминировано. Сотрудники полиции оцепили здание и эвакуировали всех, кто там находился. «Сейчас ждут команду саперов, которые проверят здание», — добавила Ветку.
ОБНОВЛЕНО 17:50 Саперы обыскали здание суда и не обнаружили взрывное устройство. Правоохранительные органы пришли к выводу, что сообщение о бомбе было ложным. Мужчину, который сообщил о бомбе, разыскивает полиция. За ложное сообщение ему грозит штраф до 42,5 тыс. леев, до 240 часов неоплачиваемого труда на благо общества или тюремное заключение сроком до двух лет. источник