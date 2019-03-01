Дорожная полиция Молдавии предупредила, что начинает штрафовать водителей автомобилей из Приднестровья с нейтральными номерами, которые не прикрепят на машину отличительный знак принадлежности к Молдавии — «MD». Сотрудники полиции заявили, что за последние несколько месяцев выявили более 250 водителей из ПМР, которые не прикрепили знак «MD», и вручили им такие наклейки.
«К водителям машин с номерами нейтрального дизайна, которые ездят без знака «MD» на автомобиле, будет применяться штраф от 150 до 300 леев и начисляться два штрафных пункта», — сообщили в молдавском ведомстве.
Напомним, протокольное соглашение о введении нейтральных номеров, дающих право приднестровцам участвовать в международном дорожном движении, Молдова и Приднестровье подписали 24 апреля 2018 года в Бендерах. Опять же напомним, что в Приднестровье это «транспортное решение» расценили как великую победу нашей дипломатии и, соответственно, новой власти. То, что «тормозил Шевчук со своей Штански», было успешно преодолено, и о-па, вот она, Европа! При этом и дипломаты, и чиновники разных мастей твердили нам с экранов телевизоров, что это - «прорыв», а никак не отказ от приднестровской государственности. Просто нейтральные номера, на которых нет опознавательных знаков ни Молдовы, ни Приднестровья. Однако, видимо, молдаване что-то не поняли в тех договоренностях, раз требуют от «нейтральных» приднестровцев «маркировать» свои машины знаком «MD». Или наши нам что-то тогда не договорили, дабы не портить «победную картинку» таким досадным нюансом. Да еще и то, что практически все получающие нейтральные номера, меняют приднестровские права на молдавские - иначе за границей не покатаешья, бывали приключения... И нам придется смириться с таким положением вещей – во всяком случае, пока каких-либо комментариев от нашего дипломатического корпуса не поступало.