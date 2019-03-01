Dnestr.TV

 
0

Вот вам и самостоятельность! Кишинев будет штрафовать приднестровских водителей за отсутствие молдавской символики

Вот вам и самостоятельность! Кишинев будет штрафовать приднестровских водителей за отсутствие молдавской символики
Дорожная полиция Молдавии предупредила, что начинает штрафовать водителей автомобилей из Приднестровья с нейтральными номерами, которые не прикрепят на машину отличительный знак принадлежности к Молдавии — «MD». Сотрудники полиции заявили, что за последние несколько месяцев выявили более 250 водителей из ПМР, которые не прикрепили знак «MD», и вручили им такие наклейки.

«К водителям машин с номерами нейтрального дизайна, которые ездят без знака «MD» на автомобиле, будет применяться штраф от 150 до 300 леев и начисляться два штрафных пункта», — сообщили в молдавском ведомстве.

Напомним, протокольное соглашение о введении нейтральных номеров, дающих право приднестровцам участвовать в международном дорожном движении, Молдова и Приднестровье подписали 24 апреля 2018 года в Бендерах. Опять же напомним, что в Приднестровье это «транспортное решение» расценили как великую победу нашей дипломатии и, соответственно, новой власти. То, что «тормозил Шевчук со своей Штански», было успешно преодолено, и о-па, вот она, Европа! При этом и дипломаты, и чиновники разных мастей твердили нам с экранов телевизоров, что это - «прорыв», а никак не отказ от приднестровской государственности. Просто нейтральные номера, на которых нет опознавательных знаков ни Молдовы, ни Приднестровья.
Однако, видимо, молдаване что-то не поняли в тех договоренностях, раз требуют от «нейтральных» приднестровцев «маркировать» свои машины знаком «MD». Или наши нам что-то тогда не договорили, дабы не портить «победную картинку» таким досадным нюансом.
Да еще и то, что практически все получающие нейтральные номера, меняют приднестровские права на молдавские - иначе за границей не покатаешья, бывали приключения...
И нам придется смириться с таким положением вещей – во всяком случае, пока каких-либо комментариев от нашего дипломатического корпуса не поступало.

Семен Погребняк
  • Сегодня, 17:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Снимаем, назначаем…
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • В ясный солнечный день - ДТП в Бендерах
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Снимаем, назначаем…
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • В ясный солнечный день - ДТП в Бендерах
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна