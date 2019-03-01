В Тирасполе представители диаспоры ромов познакомились с практикой получения предпринимательского патента. Обучающий тренинг состоялся в рамках проекта «Центр поддержки ромов» НП «Шатер на Днестре». Проект реализуется при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией.
По словам юриста проекта Олега Гарницкого, участники тренинга изучили вопросы получения предпринимательского патента, который является именным документом, удостоверяющим право физических лиц на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока. «Патент простыми словами – это официальное разрешение на работу. На тренинге были разобраны все виды деятельности осуществляемые по патенту, а также регистрация индивидуального предпринимателя. Полученные знания помогут в дальнейшем представителям ромов, в рамках действующего законодательства, совершать предпринимательскую деятельность», - подчеркнул Гарницкий.
Особый интерес у участников встречи вызвала тема «Выбор деятельности по патенту». В частности, в Приднестровье существует перечень товаров запрещенных к производству и реализации индивидуальными предпринимателями, например, спирт этиловый, неферментированный табак, икра осетровых и ее заменители и другое. «Для меня, как будущего предпринимателя, важное значение имеет вид деятельности, которым я планирую заниматься. Благодаря тренингу я узнал, что есть запрещенный перечень товаров и услуг, например, виноматериалы для производства сухих, крепленных, игристых вин и шампанского, в том числе из фруктов. Теперь у буду знать такие тонкости», - сказал Юрий Б.
По мнению Василия В., интересно было узнать условия выдачи патента. «Теперь я знаю, что могу взять патент по месту его жительства, при наличии паспорта и заявления. После тренинга для меня не составит труда написать заявление для получения патента», - отметил Василия В. Все участники тренинга были единогласны, что полученные знания содержат многогранную информацию о патенте. «Мы должны продолжать укреплять свои знания в разных областях с применением правозащитного подхода, в соответствии с действующим законодательством. И сегодня необходимо тесное сотрудничество между ромами , общественными организациями и органами власти», - констатировал участники тренинга. Соб.кор.