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О транспорте и не только

О транспорте и не только

Концепция развития городского общественного транспорта стала основной темой пресс-конференции, которую провел глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. Градоначальник прокомментировал ситуацию, сложившуюся с перевозчиками маршрутных такси.

  • Вчера, 18:55
  • DTV
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