Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
О транспорте и не только
Категория:
Интересное видео
Концепция развития городского общественного транспорта стала основной темой пресс-конференции, которую провел глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. Градоначальник прокомментировал ситуацию, сложившуюся с перевозчиками маршрутных такси.
Вчера, 18:55
DTV
Просмотров: 107
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
Тучи над Рыбницей встали....
Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
Почем в Приднестровье высшее образование?
Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
В кортеж президента Додона врезался автомобиль
Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
Как будет выглядеть Парламент нового созыва
Moldova+
В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
Зелёный город
Старые Автомобили Нас Убивают
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
Тучи над Рыбницей встали....
Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
Почем в Приднестровье высшее образование?
Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
В кортеж президента Додона врезался автомобиль
Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
Как будет выглядеть Парламент нового созыва
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна