К 10 апреля работы по восстановлению дороги намерены завершить в «сером варианте»
Ремонт главного коллектора Бендер на участке по улице Лазо продолжается. Здесь укладывали новую трубу, поэтому в городе была частично ограничена подача воды.
Глава Бендер Роман Иванченко накануне провел выездное совещание с руководителями коммунальных служб и специалистами в районе разрытия, напоминает пресс-служба местной госадминистрации. «Ранее здесь был вскрыт участок дороги длиной 80 метров. Глубина разрытия – более 5 метров. Демонтирован верхний свод старого железобетонного коллектора диаметром 1200 мм», - пояснил Роман Иванченко.
Основание старого коллектора расчистили, в него же поместили новую пластиковую трубу диаметром 800 мм. По завершении ремонта данного участка коммунальщики Бендер возьмутся за следующий, такой же длины – в сторону улицы Калинина.
Обследование коллектора показало, что восстановительные работы начаты своевременно: ещё немного, и случился бы провал асфальта.
«После того, как мы вскрыли трассу, был выявлен ряд аварийных ситуаций. В трёх местах провалился грунт. Образовались пустоты глубиной 3,5 метра. Под слоем асфальта - метр грунта, а дальше – яма. Была реальная угроза аварийной ситуации», - рассказал глава города.
Работы на данном участке первоначально планировалось произвести за месяц. Однако эти сроки увеличатся, так как коммунальщики столкнулись с рядом сложностей: часть работ пришлось выполнять вручную, чтобы не нарушить коммуникации. Некоторые из них, пересекающие зону разрытия, пришли в негодность и их предстоит заменить. К 10 апреля работы по восстановлению дороги намерены завершить в «сером варианте».
Возможно, что движение маршруток по улице Лазо по-прежнему будет ограничено. Обследование коллектора показало, что менять трубу необходимо на нескольких кварталах, как минимум на участке от Коммунистической до Суворова, в идеале же – до Котовского.
«В этом году планируется отремонтировать еще два участка длиной по 160 метров. Это позволит хотя бы в центральной части исключить аварийную ситуацию и нормально уложить асфальт. Средства зарезервированы в Фонде капвложений», - рассказал глава Бендер.
Коллектор обслуживает 70% населения города. О том, что труба пришла в негодность, стало известно ещё в прошлом году. Тогда был заменён участок сети длиной 150 метров по улице Котовского. Источник финансирования - Фонд капвложений на 2018 год. Участок от Калинина до Советской отремонтируют за счёт средств инвестиционной программы ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Примерная стоимость – 2,3 млн рублей. Еще 5 млн планируется потратить на ремонт двух других участков по Лазо. источник