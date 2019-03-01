В приднестровском парламенте состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РМ Дереком Хоганом. В начале встречи спикер парламента Александр Коршунов отметил, что, несмотря на то, что в соответствии с Конституцией сфера внешней политики относится к компетенции главы государства и Министерства иностранных дел, Верховный Совет также проявляет к ней особый интерес: складывающаяся по внешнему периметру республики ситуация непосредственно отражается на жизни избирателей. По словам главы законодательного органа, во внешней сфере все ветви и органы власти выступают с консолидированных позиций.
«Верховный Совет – высший представительный и единственный законодательный орган власти. Его депутаты представляют интересы граждан. Поэтому в постоянной повестке дня нашей деятельности – создание условий для развития экономики и социальной сферы и, как следствие, повышения благосостояния граждан», – констатировал Александр Коршунов.
В свою очередь, вице-спикер парламента Галина Антюфеева, комментируя итоги встречи, подчеркнула, что основной акцент был сделан на социально-экономических, гуманитарных и культурных вопросах. Также затрагивалась тема молдо-приднестровского урегулирования.
«Договорились с представителями американского посольства о том, что такие встречи будут продолжены. Это крайне важно и необходимо для оперативного решения тех проблем, с которыми обращаются к нам наши избиратели. Договоренности, достигаемые в ходе переговорного процесса, должны имплементироваться в законодательную базу. Это послужит дополнительной гарантией того, что они будут реализованы. К сожалению, не все из них выполняются молдавской стороной», – подчеркнула Галина Антюфеева.