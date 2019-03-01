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ММЗ теперь "свой" для Украины

ММЗ теперь "свой" для Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины исключил из санкционного списка ОАО «Молдавский металлургический завод».
Ранее санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия были введены указом президента Украины от 21 июня 2018 года.

Кроме ММЗ, из списка были исключены ещё несколько российских компаний: ООО «Гууд Дрилл» (Ростов-на-Дону), «Рэмс-Эксим» (Шахты), «Русвнешторг» (Пушкино), «Прохлада-3М» (Симферополь), «МайБел», а также ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» и ООО «ПКФ "Порт Корвет"» (все три – Ростов-на-Дону), передаёт «Интерфакс».
  • Сегодня, 07:12
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