Совет национальной безопасности и обороны Украины исключил из санкционного списка ОАО «Молдавский металлургический завод».

Ранее санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия были введены указом президента Украины от 21 июня 2018 года.



Кроме ММЗ, из списка были исключены ещё несколько российских компаний: ООО «Гууд Дрилл» (Ростов-на-Дону), «Рэмс-Эксим» (Шахты), «Русвнешторг» (Пушкино), «Прохлада-3М» (Симферополь), «МайБел», а также ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» и ООО «ПКФ "Порт Корвет"» (все три – Ростов-на-Дону), передаёт «Интерфакс».