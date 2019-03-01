Dnestr.TV

 
0

Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был

Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон высказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e свое мнение о слухах вокруг аварии на Молдавском металлургическом заводе.

Такое мнение, основанное на заявлениях приднестровских чиновников, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон. Он считает инцидент в Рыбнице локальным, не сказавшемся на общем радиационном фоне страны.

«Исходя из доступной информации в СМИ, заведующий лабораторией радиационного контроля республиканского центра гигиены и эпидемиологии Приднестровья Александр Кушнир заявил, что показатели выброса радиации составили около 400−500 микрорентген в час. Исходя из норм естественного радиационного фона для Молдовы от 10 до 25 микрорентген в час, можно сделать вывод, что инцидент имел место», — сказал Флогимон.

Эксперт утверждает, что информации о случившемся происшествии слишком мало для того, чтобы составить полную картину сложившейся ситуации.
«Кушнир привел данные выброса в атмосферу, а какова же доза непосредственно в расплаве? Какой радиоактивный элемент был расплавлен? Как он туда попал и почему не сработали системы радиационного контроля на входе металлолома? Об этом мы ничего пока не знаем», — отметил эксперт.

Судить о степени опасности произошедшего сложно, но повышенный радиационный фон в атмосфере в любом случае явление не полезное для человека.

«Любая радиационная авария — это нехорошо. Степень опасности оценивается по влиянию на работающих там сотрудников, на окружающую среду, степени сложности и вреда. И судя по цифрам выброса в воздухе, цифры в самом расплаве намного больше», — резюмировал собеседник.
Источник
  • Вчера, 17:07
  • DTV
  • Просмотров: 385
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна