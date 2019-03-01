В соответствующем постановлении и Приложении к нему прописано, кому из граждан Приднестровья может быть ограничено право на выезд из страны.



Итак, в число «счастливцев» могут попасть товарищи, имеющие доступ к государственным тайнам и работающие в определенных структурах по контракту (до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором). Выезд также может быть ограничен в случае призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу (до их окончания), в случае если гражданин Приднестровья имеет нелады с законом и осужден за совершение преступления (до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания).



Будут трудности с выездом и у тех несознательных кадров, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из страны. И даже у сознательных, но «имеющих счастье» работать в органах государственной службы безопасности.

Как же будет приниматься решение о «невыезде»? В приложении к правительственному постановлению прописано, что органы госвласти, уполномоченные принимать решения об ограничении права на выезд граждан, не позднее дня принятия таких решений в письменной форме уведомляют МВД и МГБ, указывая основания и срок ограничения на выезд.



В ведении МВД вести централизованный учет «невыездных», вносить в него (за три дня до снятия ограничения или его продления) соответствующие поправки. Лица, в отношении которых может быть принято решение о временном невыезде, должны, естественно, об этом информироваться в письменном виде. Кстати, в случае несогласия это решение можно обжаловать в суде.

В случае, если гражданин, которому «не положено, но хочется», попытается выехать из страны, об этом факте незамедлительно будут уведомлены все, кому положено быть уведомленными. В постановлении не сказано, какие «кары» в этом случае ему обеспечены, но, думается, оргвыводы последуют с неприятными последствиями.



Семен Погребняк

