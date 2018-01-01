Но все-таки согласились на повышение зарплаты «государственным» журналистам



На прошедшем пленарном заседании, пожалуй, самым «громким» было обсуждение законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон о заработной плате работников бюджетной сферы. Сыр-бор разгорелся из-за «каких-то» 4,6 млн. руб., которые требуются для увеличения размера заработной платы журналистов государственных СМИ. Правда, не всех, а лишь Приднестровской телерадиокомпании (в ее состав входят госканал «Первый Приднестровский», радиостанция «Радио 1» и информагентство «Новости Приднестровья»).



«Благодарение» журналистов ПГТРК случилось по инициативе и поручению президента, который на коллегии Госслужбы СМИ высоко оценил заслуги «четвертой власти», сделавших, по его словам, «за последнее время серьезный шаг в подаче правдивой информации о государстве», и призвал парламентариев поработать над инициативой о повышении жалования тележурналистам хотя бы до уровня зарплат на коммерческом канале (ТСВ).



Но повышение зарплаты вызвано не только благодарностью за правдивость и журналистское рвение. По словам руководителя Госслужбы СМИ Лидии Колодки, этот шаг позволит предотвратить отток журналистских кадров: из-за низкой зарплаты, утверждает начальник от СМИ, журналисты «бегут» из страны. Так, только из ПГТРК за последние два года уволились 36 человек. Кстати, в ту же Молдову, где зарплата журналистов в два и более раза выше, чем в Приднестровье.



Л.Колодка в качестве примера привела размер зарплат «тут и там»: тут – у корреспондента 4500 рублей, оператора и монтажера – 4000 рублей, главы редакции – 5700 рублей, главного редактора и директора – 7500 рублей. Там – соответственно у корреспондента 8 - 12 тысяч леев, оператора – 8 - 11 тысяч леев, монтажера - 7-9 тысяч леев, руководителя редакции – 12-15 тысяч леев. Сравнение, разумеется, не в нашу пользу, но руководитель Госслужбы СМИ несколько лукавила, говоря, что причина – лишь в материальном плане: очень многие журналисты были вынуждены «бежать», не потому что доедали последнюю краюху хлеба, а потому что их вынудили уехать сразу после президентских выборов. Кому-то, в том числе и среди парламентариев, очень не нравилась их «прежняя деятельность», хотя они, как представители госканала, отражали деятельность органов власти точно так же, как ее сегодня отражают нынешние представители ПГТРК. И ведь уехали лучшие. Собственно, это в наших традициях – разбрасываться кадрами, а потом посыпать голову пеплом: ах, не хватает кадров, ах, некому работать, ах, надо что-то делать.



Повышение зарплаты – мероприятие, бесспорно, хорошее и нужное, но даже сегодняшний уровень заработной платы «бедных» телевизионщиков, которые, напомним, относятся к категории бюджетников, может вызвать далеко не белую зависть среди прочего бюджетного люда, сидящего на зарплате в 2 – 2,5 тыс. рублей. Да и работяги, занятые в производственном секторе, могут изумиться – зарплата неплоха даже для них.

Судя по обсуждению законопроекта, такие же завистливые, черные мысли посетили и парламентариев-бюджетников – дискуссия, повышать зарплату четвертой власти или нет, получилась жаркой. Противники взывали «к совести» и вспоминали детсадовских нянечек с их зарплатами в 1200 рублей, возмущались тем, что правительство занимается только работниками СМИ (ну понятно же, почему только ими – кто еще расскажет так внятно и понятно народу о достижениях власти. Не нянечки же!), и даже требовали социальной справедливости (в виде повышения зарплаты всем бюджетникам) и «неразбалансировки социального климата».



«Мы девальвировали рубль примерно на 40%, сегодня все бюджетники по факту, по покупательной способности эти 40% потеряли, потом мы на 7% зарплату подняли. Что сегодня получается? Кто попал к президенту (к сожалению, это не медики и не педагоги), для того и начинаем ситуацию менять. Исправлять ситуацию надо системно. Не надо раздергивать закон, выбирать, кто лучше, кто хуже», - взывал к здравому смыслу коллег депутат А.Сипченко. Он выступил за отклонение законопроекта, а правительству предложил «поискать деньги» для повышения зарплаты всем бюджетникам одновременно.

Но, видимо, для всех – нема. Поэтому начнут с телевизионщиков. Законопроект, после бурного «выяснения причин», все же был принят в первом чтении.



Семен Погребняк

