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Парламентский регламент: у счетной комиссии «отобрали» председателя

Парламентский регламент: у счетной комиссии «отобрали» председателя
Руководитель депутатской комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Г.Дьяченко предложил подкорректировать Закон «О Регламенте Верховного Совета ПМР» - в соответствии с его авторскими законодательными поправками предлагается отобрать у счетной комиссии Верховного Совета (которая, к слову, имеет статус комитета ВС) право самостоятельно избирать своего председателя.

Необходимость принятия законодательной новеллы Г.Дьяченко объясняет … существующим противоречием друг другу некоторых статей названного закона (что, только обнаружили противоречия, закон-то действует не первый год). Напомним, в функционал счетной комиссии входит подсчет голосов при проведении открытого голосования в стенах Верховного Совета без использования электронной системы (наблюдение за использованием электронной системы для подсчета голосов, если таковая используется), организация проведения поименного и тайного голосования. Бесспорно, очень «пользительная» и ответственная комиссия, ведь, как известно, не важно, как проголосовали, важно – как посчитали. Так вот – в соответствии с действующим регламентом, председатель сей важной комиссии избирается открытым голосованием ее членами на заседании комиссии, тогда как председатели остальных парламентских комитетов избираются аж на целом пленарном заседании Верховного Совета. И такое положение вещей Дьяченко считает нецелесообразным и настаивает на единообразной процедуре для всех председателей комитетом и комиссий Верховного Совета – то есть, все должны избираться на «пленарке». Посему право избирать своего председателя у счетной палаты предложено «ликвидировать» - ей «дарована» лишь возможность избрания секретаря.

О «подводных» мотивах этой законодательной инициативы, понятное дело, никто нам не расскажет, но в политическом закулисье «перешептываются» о том, что ее появление связано с недавним отзывом уже экс-спикера А.Щербы – тогда, говорят, имело место быть некоторая напряженность при подсчете голосов или даже возникшие подозрения, что что-то «может пойти не так». Но, как помнится, тогда все пошло, как нужно, но опыт (сын ошибок трудный) был учтен и было решено – на перспективу - избавить себя от всяких неожиданностей и трепящих нервы сюрпризов. Ведь скоро выборы в Верховный Совет.
Семен Погребняк
  • Сегодня, 12:31
  • DTV
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