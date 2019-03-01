14 марта, по требованию лидера приднестровской оппозиции Олега Хоржана, к нему в УИН-1 приехал представитель республиканской прокуратуры. Приехал, по всей видимости, ожидая, что Олег Олегович начнет жаловаться на нечеловеческие условия содержания, скверное питание и противозаконные действия. Разумеется, против таких заявлений у любого чиновника есть железный аргумент: «А что вы хотели? Тюрьма – не санаторий!». Однако работника прокуратуры ожидало жестокое разочарование… Олег Хоржан официально потребовал от прокуратуры и лично от Прокурора республики Анатолия Гурецкого провести расследование и привлечь к ответственности руководство республики – за развал экономики ПМР и, фактически, ограбление огромного числа приднестровцев.
Аргументируя свое требование, О.О. Хоржан вновь поднял тему индексации…точнее, неиндексации доходов населения на фоне постоянного повышения цен на самые необходимые товары и продукты питания. Он напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, заработные платы бюджетников и пенсии пенсионеров следовало поднять еще в январе 2018 года – на уровень инфляции 2017 г. Ведь даже по официальным данным инфляция уже тогда составляла 12% (а реально достигала 45%). Однако это не было сделано. Ибо высшее руководство республики предпочитает заниматься чем угодно – балами, фантами, переоборудованием Бендерской крепости, но только не улучшением жизни народа. В результате, на протяжении всего прошлого года, каждый бюджетник ежемесячно недополучал от 500 до 2000 руб., каждый пенсионер – от 300 до 1000 руб. Куда делись эти деньги?
Если говорить об увеличении размера пенсий и заработных плат в 2019 году, то они должны быть увеличены еще как минимум на 20% - то есть на уровень реального повышения цен в 2018 году. При том – подчеркнул Олег Олегович – речь идет не о подорожании каких-то предметах роскоши, дорожает самое необходимое: продукты питания, лекарства, топливо… Брошенная людям подачка в виде пресловутых семи процентов больше похожа на издевательство, чем на реальную компенсацию потерь, понесенных практически каждой приднестровской семьей за годы правления «команды профессионалов». Потерь не только финансовых, но и моральных. И лица, виновные в этом должны понести заслуженное наказание.
Кроме того, Олег Хоржан заявил представителю республиканской прокуратуры, что в пенитенциарном учреждении УИН-1 практикуются массовые избиения осужденных. Причем, это не связано с подавлением каких-то массовых беспорядков. Подобные мероприятия проводятся планово, перед Новым годом и перед Пасхой, и называются «профилактикой». Вначале на территорию тюрьмы заходит ОМОН, всех осужденных выгоняют из жилых помещений на промзону, а в жилых бараках проводится так называемый «шмон», когда не просто ищут запрещенные предметы, а переворачивают все вверх дном, рвут и ломают личные вещи осужденных, портят продукты питания. А затем осужденных, без всяких объяснений, просто избивают, прогоняя сквозь строй, как это делалось в концлагерях нацистской Германии, бьют дубинками и ногами, нанося удары куда попало. И это происходит в то самое время, когда высшие должностные лица Приднестровской Молдавской Республики говорят о законности и правах человека! Олег Олегович сообщил, что последний известный ему случай массового избиения осужденных в УИН-1 произошел в декабре 2018 года, и предупредил, что, если это будет повторяться, он лично использует все свои возможности и связи, чтобы противоправные деяния приднестровских властей стали достоянием международной общественности. источник