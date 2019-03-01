Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл днём 20 марта на Борисовском кладбище. Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутёк.
На крики «Стой!» злоумышленник не реагировал. Потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги. Материальный ущерб превысил 5000 приднестровских рублей, сообщает mvdpmr.org.
На следующее утро недалеко от кладбища сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который лежал на краю дороги. Пьяного гражданина, похожего по описанию на грабителя, доставили в дежурную часть УВД. При досмотре личных вещей при нём обнаружили пенсионное удостоверение потерпевшего. Откуда у него чужой документ, 43-летний бендерчанин вспомнить не смог. Впоследствии потерпевший опознал в мужчине наглого грабителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 157 УК Приднестровья. Ведётся следствие.