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В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладбище, вор задержан

В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладбище, вор задержан
Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл днём 20 марта на Борисовском кладбище. Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутёк.

На крики «Стой!» злоумышленник не реагировал. Потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги. Материальный ущерб превысил 5000 приднестровских рублей, сообщает mvdpmr.org.

На следующее утро недалеко от кладбища сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который лежал на краю дороги. Пьяного гражданина, похожего по описанию на грабителя, доставили в дежурную часть УВД. При досмотре личных вещей при нём обнаружили пенсионное удостоверение потерпевшего. Откуда у него чужой документ, 43-летний бендерчанин вспомнить не смог. Впоследствии потерпевший опознал в мужчине наглого грабителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 157 УК Приднестровья. Ведётся следствие.
  • Сегодня, 08:06
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