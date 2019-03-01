26 марта Президент Республики Молдова Игорь Додон начал рубить «Гордиев узел» политического кризиса в стране. Глава государства инициировал дискуссию между ПСРМ, Демпартией и блоком ACUM, которым не хватает мандатов, чтобы сформировать большинство.
Несмотря на заявленный Игорем Додоном поствыборный кризис, на наш взгляд, интриги вокруг создания нового формата парламентского большинства как таковой нет. Настойчивы предложения со стороны ДПМ и ПСРМ к блоку ACUM, создать коалицию, все больше напоминают домашние заготовки, призванные хоть как то обосновать создание будущего промолдавского большинства в парламенте.
Насколько это «новое большинство» сможет и дальше получать безоговорочную поддержку со стороны Москвы, сегодня сложно сказать. Два уголовных дела, открытых в России на лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, а также репортаж в программе «Человек и Закон» о незаконном выводе финансовых средств, дает пищу для размышлений о возможных вариантах развития событий [1].
Вместе с тем, молдавские выборы дают прекрасный пример того как при наличии 60% потенциальных избирателей, выступающих за развитие сотрудничества с Россией, советник молдавского президента (Сергей Мишин) с удовлетворением отмечает, что «…на сегодняшний день Евросоюз не против того, чтобы Социалисты пришли к власти. Особенно после того, как Президент был в Мюнхене и представил там свой план взвешенной политики сотрудничества и с Востоком, и с Западом»[2].
Такого рода заявления после беспрецедентной поддержки партии социалистов в России, как минимум требует работы анализа складывающейся ситуации на приднестровском направлении, где очередные парламентские выборы запланированы в 2020 году.
Приднестровье: назад в прошлое
На фоне молдавских комбинаций и формирования будущего про молдавского парламентского большинства и правительства, Приднестровье выглядит как неприступный форпост России. Для Тирасполя российский вектор имеет стратегическое значение и является системообразующим.
Вместе с тем, анализ внутренней ситуации в республике, указывает на наличие системных социально-политических противоречий, которые раскалывают приднестровское общество и могут иметь негативные последствия для государственности Приднестровья.
Качественным показателем глубины существующих противоречий в обществе является уровень доверия граждан к руководству республики с момента окончания 20 летний периода (1991 - 2011) правления первого президента Приднестровья Игоря Смирнова.
Так за пять лет нахождения у власти Евгения Шевчука (2011-2016), уровень доверия к последнему снизился с 73,88% до 27%. В то же время с 2016 по 2018 год личный рейтинг Президента Вадима Николаевича Красносельского снизился более чем в два раза. С 60,3% до 25% по состоянию на декабрь 2018 года.
Как видим, дело здесь не только в личностях второго и третьего президентов. Сколько в необходимости модернизации действующих политических институтов, устранении дисбаланса в системе «сдержек и противовесов».
На наш взгляд, речь идет о трех «институциональных вызовах», которые стоят перед политической системой республики.
Первый, отсутствие на законодательном уровне условий для развития и участия партий в политической жизни республики.
Формальный закон «О политических партиях», принятый в 2000 году не только не отвечает реалиям, которые произошли за почти 20 лет в республике. Сегодня можно выделить только две организации: партию «Обновление», являющаяся политическим крылом холдинга «Шериф» и Коммунистическую партию Приднестровья, имеющая контакты с российскими коллегами. Означает ли это, что нет иных мнений? Напротив, одной из причин падения личного рейтинга президента и роста недоверия к власти во многом объясняется тем, что граждане хотят видеть разные точки зрения по решению социально-экономических проблем.
Можно конечно отмахнуться от этого вопроса, полагаясь на стихийное творчество масс, но устранение государства от решения этой проблемы приводит к тому, что смысл участия в выборах как отражения политической конкуренции будет просто выхолащиваться.
Понятно, что в современных условиях конкурировать кампанией «Шериф», крупнейшим приднестровским холдингом, «который принадлежит бизнесмену Виктору Гушану. В 2016 году президентом непризнанной республики стал Вадим Красносельский, поддержанный «Шерифом» и партией «Обновление», которая контролирует местный парламент и финансируется холдингом» [3], занятие малоперспективное.
Второй, избирательная система в Верховный совет Приднестровья. Действующая с 2000 года мажоритарная система выборов (относительного большинства), только поляризует ситуацию и раскалывает общество. Так, итоги избирательных кампаний в Верховный совет в 2010 и 2015 годах, показывают, что депутаты от партии «Обновление», получающие большинство на выборах, как правило, представляют интересы 47% избирателей, поддержавших их на выборах. В то же время интересы 38% граждан, которые также приняли участие в голосовании, но отдали, свои голоса за депутатов, не имеющих отношения к фирме Шериф и партии «Обновление», а также кандидатов, занявших второе, третье, четвертое место ни как не представлены[4].
В конечном итоге это привело к тому, что использование термина парламентское большинство партии «Обновление» является некорректным по одной только причине. Как такового меньшинства в виде оппозиционных фракций или депутатов в ВС ПМР не поддерживающих «линию партии» просто уже не существует. Но является ли такой расклад сил в Верховном совете, реальным отражением соотношения мнений в обществе? Конечно, нет.
Третье, непостоянная форма работы депутатов ВС ПМР.
На сегодняшний день, депутаты парламента Приднестровья могут выбрать на какой основе работать: на постоянной или не постоянной. Такая форма досталась нам в наследство с момента основания республики. Однако, сегодня мы не найдем среди депутатов директоров государственных предприятий или председателей колхозов как это было в 90-е и начале 2000-х годов. Напротив, сохранение такого подхода привело к тому, что в шестом созыве парламента, избранного в 2015 году из 43 депутатов 24 человек работает на постоянной основе, 19 человек в коммерческих структурах.
Можно конечно отмахнуться от этих и других системных проблем. Но на сегодняшний день уровень критики правительства и низкий рейтинг Президента стали слишком очевидны, чтобы игнорировать необходимость таких изменений. Почему же этого не происходит?
Выскажем предположение, что в отличие от экономики, где руководством еще признается важность соблюдения определённых законов, необходимых для развития, то существование такого рода правил в политике, по всей видимости, не воспринимается всерьез.
«Понятие политического» в Приднестровье это пайки, использования админресурса, контроля над финансами, а также силовым блоком. Процессы, связанные с «противостоянием политических единств» (К. Шмитт), по всей видимости, считаются пережитками прошлого. Вместе с тем игнорирование правил при принятии политических решений не отменяет негативных последствий, которые, как правило, наступают.
Так, по итогам исследования ТШПИ в феврале 2019 года об отношении к действующей власти, 65% приднестровцев высказали недоверие к политике проводимой руководством Приднестровья (по сравнению с данными на июнь 2018 года, этот показатель вырос на 15%) [4]. Так как у власти в Тирасполе находится одна команда в лице партии «Обновление», то такой высокий для Приднестровья (65%) уровень недоверия, на наш взгляд, свидетельствует о серьёзных управленческих ошибках, допущенных за последние три года.
С одной стороны кампания «Шериф» развернула беспрецедентную деятельность: это проведение дорожных работ, строительство медицинского корпуса, раздача традиционных пайков для пенсионеров.
С другой стороны, несмотря на эти вложения, уровень политической поддержки со стороны граждан неуклонно снижается. Ни пайки, ни дороги уже не вызывают симпатию и поддержку у населения. Сегодня стало очевидным, что с 2015 года партия «Обновление» не стала «партией большинства» для приднестровцев. В свою очередь фирма «Шериф» с ее огромным управленческим потенциалом не смогла стать драйвером для экономики республики, а также создать предпосылки для развития малого и среднего бизнеса.
Напротив, социально-политическая ситуация в Приднестровье ухудшается. На этом фоне нежелание власти модернизировать политические институты и менять свои подходы к управлению, будет только увеличивать протестность в обществе и соответственно снижать уровень доверия к власти в целом. На практике это означает, что все декларации и реформы, заявляемые правительством и Президентом, проходят в условиях отсутствия «консолидированной» поддержки со стороны граждан. Каким будет итог таких преобразований не трудно догадаться. Олигархия как форма контроля власти в Приднестровье Анализ решений парламента, связанный с изменением избирательного законодательства позволяет сделать вывод, что в партии «Обновление» хорошо отдают себе отчет в реальности происходящего. «Бизнес-планировщики» не стали ждать пока граждане оценят весь замысел реформ и решили сделать предстоящие выборы в Верховный совет (2020 год) и Президента (2021 год) максимально предсказуемыми.
На сегодняшний день можно выделить два концептуальных решения.
Первое, отмена избирательного порога в 25% на местных, парламентских, а также на выборах Президента[6].
Для Приднестровья каждая избирательная кампания это своего рода тест на уровень поддержки государственности со стороны граждан республики. Находясь в состоянии не признанности Тирасполю всегда было важно продемонстрировать высокую явку на выборах, а также показать участие различных политических сил и кандидатов, представляющих интересы избирателей. Теперь этого порога нет, и выборы можно будет считать действительными независимо, сколько избирателей примет в них участие.
Второе, депутаты парламента выступили с законодательной инициативой о «сокращении количества депутатов Верховного Совета с нынешних 43 до 33 человек. Предполагается, что в случае вступления новых конституционных норм в силу применяться они будут в ходе выборов депутатов Верховного Совета 7-го созыва (2020 г.)»[7]. Мы не станем в этой статье акцентировать внимание на предложении законодателей в части сокращения численности депутатского корпуса городских и районных советов, предположительно на 77 человек. Отметим лишь пока несбалансированный подход и негативный эффект для политической системы республики от принятия такого предложения.
Концептуально эти два решения: отмена порога явки и сокращения количества депутатов, направлены на снижение активности приднестровских избирателей. Действительно, зачем ломать себе голову, думая, что надо делать с какой-то протестностью в обществе, развивать партии, работать над программами и отчитываться перед избирателями о проделанной работе, когда новые условия выборов уже гарантируют победу представителям холдинга «Шериф». Вне зависимости, сколько человек придет голосовать, и кто будет их оппонентом. Главное, попасть в список кандидатов, согласованный руководством.
Однако на фоне отсутствия политической конкуренции и дискуссий такие решения Верховного Совета, по сути легитимизуют олигархическую форму правления. В свою очередь для Тирасполя, идеология которого выстраивалась вокруг смыслов «борьбы за справедливость», «равноправие», «право жить на своей земле» такие решения будут восприниматься гражданами как «узурпация власти». Так как олигархия в Приднестровье это не просто не неэффективная форма управления государством, которая использует власть для собственного обогащения. Это отсутствие правды и справедливости в отношениях между властью и обществом.
Возникает вопрос, зачем вот только холдинг «Шериф», идет на такие опрометчивые шаги? Очевидно, что эта кампания является единственной в Приднестровье, кто обладает максимальными финансовыми, информационными, а теперь и административными ресурсами. Соответственно может и без всех этих «юридических новелл» выиграть выборы.
Неужели в Администрации президента, Верховном совете или руководстве холдинга кто-то серьезно считает, что заплатив гражданину 400 рублей за его голос и отменив явку, можно эффективно управлять республикой при уровне недоверия к власти свыше 65%?
Приднестровье: от российского форпоста до евро региона? Однако если посмотреть на сложившуюся ситуацию в республике не только с точки зрения внутренних процессов, а во внешнеполитическом контексте, то на наш взгляд, надо ответить на два принципиальных вопроса.
Первый, способна олигархическая форма управления, установившаяся в республике, обеспечить реализацию итогов референдума в 2006 году, а именно добиться независимости республики, с последующим присоединением в состав Российской Федерации? Второй, можно ли ожидать поэтапного снижения уровня российского влияния в Приднестровье при олигархической форме правления?
Вопросы далеко не праздные. Опыт Украины и Молдовы, на примере Демократической партии, заключившей в 2010 году договор с «Единой Россией», показал, что про российских олигархов в природе не существует. Как минимум они перестают быть таковыми, как только приходят к власти в своих странах.
Приднестровье при всем своем пророссийском векторе также не стало исключением. Организованная избирательная кампания в поддержку т. н. «приднестровских» депутатов, близких к Демпартии Молдовы в марте 2019 года, а также участие в ней актива партии «Обновление» и фирмы «Шериф» является ярким, но не единственный примером в котором вопросы интересов бизнеса входят в противоречие с государственными [8].
Особенность ситуации заключается в том, что если наши молдавские коллеги выстроили олигархическую форму правления под европейскими знаменами. То в Приднестровье, фактическое закрепление олигархии в 2020 году попытаются узаконить под российскими флагами. Тем более, что соответствующий договор о сотрудничестве между партией «Обновление» и партией «Единая Россия» также имеется.
Но было бы наивно ожидать, что после таких формальных выборов, скорее напоминающих назначения кандидатов депутатами в Верховный совет, уменьшится уровень недоверия к власти.
Не приходится сомневаться, что в Москве существует четкое понимание сути происходящих процессов в Приднестровье. Традиционно, российское влияние в республике основано на военно-политическом, дипломатическом, экономическом, культурном и образовательном аспектах. Москва предпочитает не вмешиваться во внутренние политические дела. После президентских выборов в Приднестровье в 2011 году, у России не было своих фаворитов на выборах. Акцент делается на исполнения избирательного законодательства всеми кандидатами.
Означает ли это, что Россия готова быть просто свидетелем того как на предстоящих выборах в парламент в 2020 году в российском форпосте будет закреплена олигархическая форма управления, вопрос открытый.
С уверенностью можно сегодня сказать, что Тирасполь объективно нуждается в российской поддержке в части модернизации своей политической системы. Справедливым является и тот факт, что предоставляя широкомасштабную экономическую помощь, Москва должна быть также заинтересована в эффективных институтах власти Приднестровья.
Несомненно, что установление олигархии в республике будет полностью соответствовать интересам наших американских, европейских и молдавских партнёров. Конечно, никто из них не напишет о Приднестровье как о «захваченном государстве» или об угрозе развития демократии в республике. Напротив, иметь дело только с одним субъектом влияющим на внутриполитические процессы республики очень удобно для ведения переговоров о статусе региона.
Но в этом случае, стоит признать, что предстоящие выборы в парламент Приднестровья в 2020 году, перестают быть исключительно внутренним делом только Тирасполя.
Примечания: 1.Смотреть до конца. Как в репортаже «Первого канала» о Плахотнюке появляется Додон, http://newsmaker.md/rus/novosti/smotret-do-kontsa-kak-v-reportazhe-pervogo-kanala-o-plahotnyuke-poyavlyaetsya-dodo-42229 2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100012468014623 3. Молдавские выборы усилили приднестровскими избирателями. К участкам массово свозят жителей непризнанной республики //www.kommersant.ru/doc/3894162 4.Видеоверсия дискуссии о реформировании избирательной системы Приднестровья, http://edinstvopmr.ru/news/1025-videoversiya-diskussii-o-reformirovanii-izbiratelnoy-sistemy-pridnestrovya.html 5.Тезисы выступления Анатолия Дируна в ходе дискуссии «Деятельность парламента на постоянной основе. Почему это важно для Приднестровья?», http://edinstvopmr.ru/news/1014-tezisy-vystupleniya-anatoliya-diruna-v-hode-diskussii-deyatelnost-parlamenta-na-postoyannoy-osnove-pochemu-eto-vazhno-dlya-pridnestrovya.html 6.К вопросу об отмене порога явки в Приднестровье: причины и следствия, http://edinstvopmr.ru/news/1026-k-voprosu-ob-otmene-poroga-yavki-v-pridnestrove-prichiny-i-posledstviya.html 7.В Верховном Совете обсуждают возможность сокращения количества депутатов, https://novostipmr.com/ru/news/19-03-20/v-verhovnom-sovete-obsuzhdayut-vozmozhnost-sokrashcheniya Выборы в парламент Республики Молдова: уроки для Приднестровья, http://edinstvopmr.ru/news/1028-vybory-v-parlament-respubliki-moldova-uroki-dlya-pridnestrovya.html
Анатолий Дирун, к. полит. н., научный руководитель Тираспольской школы политических исследований