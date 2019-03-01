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В Тирасполе за несколько часов езды по городу пассажир рассчитался с таксистом сувенирными рублями

В Тирасполе за несколько часов езды по городу пассажир рассчитался с таксистом сувенирными рублями
Об этом таксист узнал, когда пришел в валютный пункт, чтобы поменять российские рубли на приднестровские.
Для обмена на приднестровские рубли 42-летний житель Тирасполя предоставил две купюры номиналом по 500 российских рублей. Сотрудник обменно-валютного пункта пояснила клиенту, что данные банкноты не представляют материальной ценности, так как сувенирные, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства выяснилось, что «деньги» мужчина получил от клиента, подрабатывая частным извозом. Вечером 27 марта в салон машины сел пассажир. Несколько часов таксист возил его по городу. Клиент пояснил, что у него нет приднестровских денег, и рассчитался российскими рублями. Не ожидая подвоха, водитель положил купюры в кошелёк. Наутро в пункте обмена валюты узнал, что деньги не настоящие.
  • Сегодня, 06:21
  • DTV
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