В период с 22 по 28 марта на территории республики зарегистрировано 206 заявлений и сообщений о преступлениях. По 165-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 1 грабёж (раскрыт), 39 краж (19 раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано 7 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 6 преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД были разысканы 12 человек, обвиняемых в совершении преступлений. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 5 госдолжников и 1 неплательщика алиментов.



За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Зарегистрировано 32 аварии, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.



Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлены 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.



С 22 по 28 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 10 пожаров. Из них: в г. Тирасполь – 4, в г. Дубоссары и г. Бендеры – по 2, в сёлах Незавертайловка и Коротное Слободзейского района – по 1. В результате пожаров травмы получили 2 человека.