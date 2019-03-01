Dnestr.TV

 
0

Горим чаще, но погибших нет

  • Категория: ---
Горим чаще, но погибших нет
В период с 22 по 28 марта на территории республики зарегистрировано 206 заявлений и сообщений о преступлениях. По 165-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: 1 грабёж (раскрыт), 39 краж (19 раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано 7 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 6 преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД были разысканы 12 человек, обвиняемых в совершении преступлений. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 5 госдолжников и 1 неплательщика алиментов.

За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Зарегистрировано 32 аварии, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлены 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 22 по 28 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 10 пожаров. Из них: в г. Тирасполь – 4, в г. Дубоссары и г. Бендеры – по 2, в сёлах Незавертайловка и Коротное Слободзейского района – по 1. В результате пожаров травмы получили 2 человека.
  • Сегодня, 06:24
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна