ЦИК Украины обработал 50,18% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины. Лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,20% голосов избирателей (после подсчета 45% у него было 30,16).
Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,64 (после подсчета 45% у него было 16,71). За ним с небольшим отрывом следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,08% (13,09).
Четвертое и пятое места удерживают кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 11,52% (11,51%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 7,12% (7,11%) соответственно.
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,03% и 16,75% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 19,57% протоколов.
Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,37% избирателей. За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,35%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,97%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,85%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,29%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула поддержали 4,18% избирателей, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.
За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,23%.
Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.
Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней. Источник
На 14 заграничных избирательных участках лидируют Порошенко, Зеленский и Гриценко. Результаты выборов президента Украины на 14 избирательных участках к востоку Украины обнародовала Центральная избирательная комиссия.
На них проголосовали 1562 избирателей, а в списках было 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.
Указано, что в Австралии проголосовали 125 избирателей из 1737 зарегистрированных. Порошенко поддержали 69 избирателей, Гриценко - 19, а Зеленского - 4.
В округе во Вьетнаме голосовали 189 из 192 избирателей, которые были в списках. Порошенко поддержали 26 избирателей, Зеленского - 17, а Гриценко - 10.
На участок в Армении пришли только 148 из 399 избирателей. Там лидером стал Зеленский, которому отдали голос 56 избирателей, Порошенко - 3, а Юрию Бойко - 20.
Избирателей в списке в Индии было 154, из них голосовали 58 человек: 30 голосов - за Порошенко, 14 - за Зеленского. За Игоря Смешко и Гриценко проголосовали по 4 избирателя.
Из 237 избирателей, которые были в списках для голосования в Иране, голосовать пришли 48 человек. 18 голосов отдали Порошенко, 13 - Зеленскому, а 7 - Тимошенко.
Отметим, в Казахстане могли проголосовать 4227 избирателей. При этом прибыли только 149 избирателей. 66 проголосовали за Порошенко, 40 - за Зеленского, а за Смешко - 13.
В Кыргызстане могли проголосовать 133 человека, из них голосовали 43. Там 19 голосов отдали Зеленскому, 14 - Порошенко, а 4 - Смешко.
В списках на голосование в Китае было 311 человек, а голосовать пришли - 209. Из них 88 проголосовали за Порошенко, 69 - за Зеленского и 16 за Тимошенко.
В Южной Корее в списках был 221 избиратель, из них проголосовали 104: 40 голосов отдали Порошенко, 29 - Зеленскому, а 12 - за Гриценко.
Из 132 избирателей, которые были в списках в Малайзии, пришли голосовать 106. 52 голоса отдали Порошенко, 24 - Зеленскому и 12 - Гриценко.
В Сингапуре в списках было 259 избирателей, из них голосовали 163: 73 голоса получил Порошенко, 47 - Зеленский и 14 - Гриценко.
В Таиланде в списках был 191 человек: за Порошенко - 56 избирателей, Зеленского - 20, за Гриценко и Смешко - по 6 голосов.
Из 207 избирателей, которые были в списках на участке в Туркменистане, проголосовали 77 человек. Здесь на первом месте с 36-ю голосами Зеленский. За ним идет с 20 голосами Порошенко и Бойко - с 12-ю.
461 человек мог проголосовать в Японии, но проголосовали - 164. 69 голосов отдали Порошенко, 28 - Зеленскому, а Гриценко - 25.
Во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%) согласно окончательным данным национального экзит-пола. Организаторы национального экзит-пола обнародовали данные по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00.
Согласно уточненным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).
Далее идут Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).
Игорь Смешко набирает 6,5%, Олег Ляшко - 4,7%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%.
Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.
В экзит-пол не попали те, кто голосует за границей, дома, в больницах, в тюрьмах.
Напомним, второй тур выборов должен состояться 21 апреля.