Никто в агентстве пока не может с уверенностью сказать: случился ли на самом деле инцидент. Несмотря на недавний инцидент на Металлургическом заводе в Рыбнице, в результате которого отключилась сталеплавильная печь, уровень радиации в нашей стране находится в норме.
Об этом заявили эксперты Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности. Два дня назад они взяли пробы на территории предприятия, а также проверили состояние почвы и воздуха. Несколько дней назад эксперты вернулись с Рыбницкого металлургического завода, на котором произошел инцидент. Говорят: причин для беспокойства не было, но специалисты всё же решили успокоить общественность и убедиться в отсутствии опасности для окружающей среды, сообщает tv8.md.
“Измерения, проведённые накануне, показали, что нет никакой опасности. Даже если мы предположим, что инцидент имел место, он носил локальный характер и не представляет угрозу для населения”, – заявил замдиректора Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ионел Бэлан.
До этого сотрудники агентства провели исследование мха в близлежащей зоне, чтобы определить состав химических веществ в воздухе вблизи завода. По их словам: мох лучше всего поглощает радиоактивные компоненты из окружающей среды.
“В данном случае мы видим присутствие цезия в очень низкой концентрации или радиологической активности. Можно сказать, что мы не обнаружили цезий, по сравнению с другими естественными радионуклеидами, которые есть везде, даже в нас”, – добавил эксперт.
Никто в агентстве пока не может с уверенностью сказать: случился ли на самом деле инцидент. По их словам, руководство завода отказалось с ними разговаривать.
Инцидент на приднестровском металлургическом комбинате произошел в конце февраля. Согласно анонимной информации, полученной от одного из сотрудников, печь завода сломалась из-за сжигания в ней некоторых радиоактивных металлов. Спустя неделю власти получили подтверждение данной информации. Однако, не была уточнена причина и детали произошедшего.
На территории страны за радиоактивным фоном следят пять автоматических станций и 12 станций ручного управления. Источник