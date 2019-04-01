Dnestr.TV

 
0

Взятые на металлургическом заводе в Рыбнице пробы показали: уровень радиации в пределах нормы

Взятые на металлургическом заводе в Рыбнице пробы показали: уровень радиации в пределах нормы
Никто в агентстве пока не может с уверенностью сказать: случился ли на самом деле инцидент.
Несмотря на недавний инцидент на Металлургическом заводе в Рыбнице, в результате которого отключилась сталеплавильная печь, уровень радиации в нашей стране находится в норме.

Об этом заявили эксперты Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности. Два дня назад они взяли пробы на территории предприятия, а также проверили состояние почвы и воздуха. Несколько дней назад эксперты вернулись с Рыбницкого металлургического завода, на котором произошел инцидент. Говорят: причин для беспокойства не было, но специалисты всё же решили успокоить общественность и убедиться в отсутствии опасности для окружающей среды, сообщает tv8.md.

“Измерения, проведённые накануне, показали, что нет никакой опасности. Даже если мы предположим, что инцидент имел место, он носил локальный характер и не представляет угрозу для населения”, – заявил замдиректора Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ионел Бэлан.

До этого сотрудники агентства провели исследование мха в близлежащей зоне, чтобы определить состав химических веществ в воздухе вблизи завода. По их словам: мох лучше всего поглощает радиоактивные компоненты из окружающей среды.

“В данном случае мы видим присутствие цезия в очень низкой концентрации или радиологической активности. Можно сказать, что мы не обнаружили цезий, по сравнению с другими естественными радионуклеидами, которые есть везде, даже в нас”, – добавил эксперт.

Никто в агентстве пока не может с уверенностью сказать: случился ли на самом деле инцидент. По их словам, руководство завода отказалось с ними разговаривать.

Инцидент на приднестровском металлургическом комбинате произошел в конце февраля. Согласно анонимной информации, полученной от одного из сотрудников, печь завода сломалась из-за сжигания в ней некоторых радиоактивных металлов. Спустя неделю власти получили подтверждение данной информации. Однако, не была уточнена причина и детали произошедшего.

На территории страны за радиоактивным фоном следят пять автоматических станций и 12 станций ручного управления.
Источник
  • 1-04-2019, 06:25
  • DTV
  • Просмотров: 77
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • А в это время: Олег Хоржан требует от прокурора привлеч ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • А в это время: Олег Хоржан требует от прокурора привлеч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна