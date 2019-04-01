Dnestr.TV

 
0

Точка зрения: Марк Ткачук - Криминальная реинтеграция

Точка зрения: Марк Ткачук - Криминальная реинтеграция
- Ваш прогноз: как итоги выборов (в Молдове - прим. Г.В.) скажутся на отношениях Молдовы с Западом и Россией, а также на контактах Кишинева и Тирасполя?

- Я не знаю и не могу знать полноценного ответа на этот вопрос. Молдова в ее нынешнем амплуа использует ничтожно узкий спектр для своего полноценного партнерства с Евросоюзом и США, а в отношениях с Россией занимает унизительное положение дворовой собаки, которой в каждом прохожем мерещатся русские шпионы. Когда нынешние власти рассуждают о Западе, они не вспоминают ни о западном просвещении, технологиях, социальных стандартах, гражданских правах. Первое и последнее, что приходит им на ум: гарантия собственных банковских счетов и мечта о цепи с намордником в облике членства в какой-нибудь военной организации. Когда они с оптимизмом рассуждают о России, то дальше дешевого газа и рынка для персиков их фантазия не распространяется. А потому, рискну предположить, что ничего принципиально не изменится, сохранится вся эта геополитическая шизофрения и тявканье без всякого повода и причины.

Что же касается Приднестровья, то тут все интереснее. Именно последние выборы показали, что Тирасполь способен договариваться с Кишиневом по самым интимным темам. Причем, вопреки позиции Москвы. Мы это видели во время голосования за двух известных «приднестровских деятелей» по фамилии Мельник и Олейник. Мы это видели и по схемам поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра, и по магазинам duty free на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

Система правления и в Тирасполе, и в Кишиневе – идентичны. Два олигархических клана обладают высоким уровнем суверенитета и независимости. У них вся власть, включая мощные силовые структуры. Их базовые активы не зависят от России. Они находятся либо внутри формальных границ Молдовы, либо на Западе, либо в Украине. Именно поэтому может случиться в каком-то виде что-то вроде реинтеграции. Криминальной, если хотите, реинтеграции. В данном случае это слово следует переводить не как воссоединение, а как легализацию личной мощи двух олигархов и ее международное признание в этом регионе.

Как именно это может произойти? На основе каких правовых моделей? На основе каких дорожных карт, программ и меморандумов? – Тут важным будут не все эти академические изыски, а возможность втиснуть личные долгосрочные интересы в какой-нибудь визуально-приемлемый международный шаблон. Так, чтобы все сопосредники выдохнули и сказали: «Ну вот – стороны договорились, на основе территориальной целостности, с переходными там всякими периодами. Вот и славненько»!

Кроме всего прочего, оба лидера не могут не понимать, что подобная форма мира превращает их из вчерашних «злодеев» в героев-олимпийцев, списывает навсегда все темные и мутные пятна в их биографиях. Ясно, что это не реинтеграция общества, не то объединение страны, о котором многие мечтают. Но, тем не менее, в регионе, в котором отсутствует всякий общественный контроль за властью, может быть все, что угодно. В том числе и такие сюрпризы.
  • 1-04-2019, 07:19
  • DTV
  • Просмотров: 182
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • А в это время: Олег Хоржан требует от прокурора привлеч ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • А в это время: Олег Хоржан требует от прокурора привлеч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна