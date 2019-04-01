Как сообщает ряд СМИ, на Украину не пустили крестного отца молдавской политики и главного олигарха страны Владимира Плахотнюка.

СБУ, за подписью Василия Грицака, заблокировала прилёт Владимира Плахотнюка в Киев сегодня (31 марта) в 23:00.

Сообщается, что Владимира Плахотнюка и полномочного посла США и Великобритании в Молдове пригласил посол Великобритании в Украине, однако, СБУ не дал разрешение на прилёт частного борта Плахотнюка.



По последним данным, визит собирались нанести в штаб Владимира Зеленского.