В пятый раз в Кишиневе для учащейся молодежи проводится интересное мероприятие – публичная лекция. На этот раз для студентов из ASEM вместо обычной лекции будущие специалисты по экономике получили возможность узнать о свободных рынках от экспертов и представителей иностранных компаний.
«Студенты сейчас формируют свои умы, поэтому, если они понимают важность, которую интеллектуальная собственность имеет, и будет иметь, это будет крайне важно для их учебного процесса», - говорит Синтия Ортез Толедо (Cyntia Ortiz Toledo), представитель Табачной компании. Студенты ASEM также узнали об интеллектуальной собственности и ее роли в экономическом росте страны, даже от представителя Торговой палаты США.
Вот, что думают о прошедшей лекции студенты: «Подобные мероприятия всегда полезны, потому что это дополнительная возможность для установления контактов. Некоторые вещи мы узнаем, я слышал здесь более подробно".
«Речь шла в основном о бренде страны, который нужно развивать. Это была самая важная вещь, которую я держал ".
«В какой-то степени мои интересы достигнуты, но в то же время у меня есть возможность выслушать мнения международных экспертов».
«Самое ценное - это инвестировать в молодежь, молодое поколение, студентов, потому что кто-то в какой-то момент должен будет взять на себя ответственность в этой стране», - говорит Раймар Вагнер, представитель Фонда Фридриха Науманна.
Публичная лекция была организована Германским фондом Фридриха Науманна и Австрийским экономическим центром. Кишинев является лишь одним из 30 городов, где экспертный караван беседует со студентами и будущими профессионалами.