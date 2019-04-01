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Караван экспертов в Молдове

Караван экспертов в Молдове

В пятый раз в Кишиневе для учащейся молодежи проводится интересное мероприятие – публичная лекция. На этот раз для студентов из ASEM вместо обычной лекции будущие специалисты по экономике получили возможность узнать о свободных рынках от экспертов и представителей иностранных компаний.

Караван экспертов в Молдове

«Студенты сейчас формируют свои умы, поэтому, если они понимают важность, которую интеллектуальная собственность имеет, и будет иметь, это будет крайне важно для их учебного процесса», - говорит Синтия Ортез Толедо (Cyntia Ortiz Toledo), представитель Табачной компании.
Студенты ASEM также узнали об интеллектуальной собственности и ее роли в экономическом росте страны, даже от представителя Торговой палаты США.

Караван экспертов в Молдове

Вот, что думают о прошедшей лекции студенты:
«Подобные мероприятия всегда полезны, потому что это дополнительная возможность для установления контактов. Некоторые вещи мы узнаем, я слышал здесь более подробно".

«Речь шла в основном о бренде страны, который нужно развивать. Это была самая важная вещь, которую я держал ".

«В какой-то степени мои интересы достигнуты, но в то же время у меня есть возможность выслушать мнения международных экспертов».

«Самое ценное - это инвестировать в молодежь, молодое поколение, студентов, потому что кто-то в какой-то момент должен будет взять на себя ответственность в этой стране», - говорит Раймар Вагнер, представитель Фонда Фридриха Науманна.

Публичная лекция была организована Германским фондом Фридриха Науманна и Австрийским экономическим центром. Кишинев является лишь одним из 30 городов, где экспертный караван беседует со студентами и будущими профессионалами.
  • Вчера, 11:59
  • DTV
  • Просмотров: 143
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