Такая возможность у них появится в случае принятия законопроекта о внесении поправок в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», который по распоряжению президента подготовил парламентский комитет по законодательству.
Его принятие объясняется необходимостью улучшения качества вузовской и послевузовской подготовки медиков, внедрения системы непрерывного медицинского образования и повышения профессиональной квалификации врачей, а также кадровым дефицитом тех самых врачей. По мнению инициаторов законопроекта, возможность отсрочить выполнение «священного долга» (службу в армии) позволит решить поставленные задачи: и молодых специалистов мужского пола закрепить на рабочем месте и, следовательно, в республике, и не отрывать их от учебы и работы.
Итак, возможность «откосить» от армии получат врачи, обучающиеся на интернатуре (годовое продолжение медицинского образования при лечебном учреждении) и ординатуре (двухлетнее обучение) – отсрочка будет дана на весь период обучения, прохождения интернатуры, а также ординатуры.
Кроме них, право на получение отсрочки от призыва на военную службу получат врачи, постоянно работающие в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (включая в первую очередь сельские). В армию их не «забреют», пока они носят белые халаты – то есть, на все время их работы в медицинском учреждении.