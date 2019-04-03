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Приднестровские врачи могут «откосить» от армии

Приднестровские врачи могут «откосить» от армии

Такая возможность у них появится в случае принятия законопроекта о внесении поправок в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», который по распоряжению президента подготовил парламентский комитет по законодательству.

Его принятие объясняется необходимостью улучшения качества вузовской и послевузовской подготовки медиков, внедрения системы непрерывного медицинского образования и повышения профессиональной квалификации врачей, а также кадровым дефицитом тех самых врачей. По мнению инициаторов законопроекта, возможность отсрочить выполнение «священного долга» (службу в армии) позволит решить поставленные задачи: и молодых специалистов мужского пола закрепить на рабочем месте и, следовательно, в республике, и не отрывать их от учебы и работы.

Итак, возможность «откосить» от армии получат врачи, обучающиеся на интернатуре (годовое продолжение медицинского образования при лечебном учреждении) и ординатуре (двухлетнее обучение) – отсрочка будет дана на весь период обучения, прохождения интернатуры, а также ординатуры.

Кроме них, право на получение отсрочки от призыва на военную службу получат врачи, постоянно работающие в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (включая в первую очередь сельские). В армию их не «забреют», пока они носят белые халаты – то есть, на все время их работы в медицинском учреждении.

Семен Погребняк
  • 3-04-2019, 06:35
  • DTV
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