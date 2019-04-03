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И еще об армии: есть призыв, нет - выезда

И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
Законодатели предлагают усилить контроль за соблюдением порядка воинского учета гражданами республики, их выезда за пределы ПМР в период призывной кампании и снятия их с воинского учета.

Напомним на всякий случай, что воинская обязанность предусматривает, в частности, прохождение военной службы по призыву и постановку на воинский учет. Но в 2017 году изменился механизм регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания), и порядок постановки/снятия с воинского учета стал «ломаться». Собственно, этой «ломкой» и обусловлена необходимость принятия поправок в действующее соответствующее законодательство.

Так, ранее МВД при регистрации граждан направляло их в военные комиссариаты для постановки или снятия с воинского учета, после чего непосредственно производились отметки в паспорте гражданина. Однако сегодня органы регистрационного учета осуществляют регистрационные действия без направления граждан в военные комиссариаты, а лишь уведомляют граждан о необходимости явки в военный комиссариат и сообщают в комиссариаты об осуществленных регистрационных действий в отношении граждан. А те (то бишь граждане), как известно, не всегда законопослушны. Отчего, бьют тревогу законодатели, «страдает» учет призывного и мобилизационного людского ресурса государства, который «утекает» из страны, особенно и именно в период призывной кампании. Более того, негодуют законодатели, некоторые несознательные элементы, подлежащие призыву на военную службу, снимаются с регистрационного или воинского учета, но не выезжают за пределы республики, и самым злостным образом уклоняются от исполнения своего священного и конституционного долга.

Учитывая все выше обозначенные проблемы в армейско-учетной сфере, законотворцы предлагают законодательно ограничивать права граждан на выезд за пределы республики в период призывной кампании и снятия с воинского учета. Временное «покушение» на права граждан, к коим относится и свобода передвижения, законодатели объясняют интересами государственной безопасности.

Предполагается, что уведомление об ограничении права на выезд из республики будет вручаться призывнику одномоментно с вручением повестки. В случае, если призывная комиссия «забракует» призывника и предоставит ему отсрочку от призыва на военную службу, ограничение на выезд будет отменено.

Семен Погребняк
  • 3-04-2019, 06:38
  • DTV
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