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В Страсбурге предложат план по освобождению Олега Хоржана

В Страсбурге предложат план по освобождению Олега Хоржана
В редакцию поступила копия письма Петра Симоненко - почетного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В письме, в частности, говорится:
В Страсбурге предложат план по освобождению Олега Хоржана

Мы возмущены, что ты, твои близкие и активисты партии подвергаются политическим репрессиям, а тебя незаконно осудили по сфабрикованным обвинениям.
Хочу тебя проинформировать, что мы, призвали все коммунистические, рабочие партии и другие демократические европейские силы, а также комитет по правам человека в ООН (в котором я имел возможность четырежды выступать на заседаниях с докладом) и европейскую ассоциацию юристов-демократов, выступить общим фронтом в борьбе за права человека, с требованиями к Президенту ПМР Красносельскому В.Н. – прекратить любые формы политического и судебного преследования тебя и всех коммунистов Приднестровья.

Мы заручились их поддержкой, т.к. в Европе принято, что в демократическом государстве политические партии и их представители должны не запрещаться или преследоваться, а иметь возможность участвовать в социально-экономической жизни общества и открытых политических дискуссиях.
Информирую тебя, что, в ходе проведе6ния Европейского Форума левых сил в Бильбао, я, в личной беседе с председателем фракции Европейских объединенных левых в Европарламенте Габриэлой Циммер, поднял вопрос твоего незаконного осуждения и заручился ее поддержкой о ее личном участии в твоей судьбе. Нашу информацию, с обеспокоенностью и желанием помочь тебе, восприняли президент Партии европейских левых (ПЕЛ) Грегор Гизи и вице-президент Партии европейских левых Пьер Лоран, которые были возмущены беспределом судебной власти Приднестровья.

Принимая участие в 20-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий в Афинах, во время своего выступления перед представителями международных делегаций из 91-й партии, более 50-и стран мира, я с трибуны рассказал о твоей политической борьбе и незаконном осуждении.
Являясь почетным членом ПАСЕ, я посещаю каждую сессию ПАСЕ в Страсбурге, где, выступая перед членами фракции и в личных встречах с президентом Группы объединенных европейских левых Тини Коксом (он является членом Политического бюро ПАСЕ), информирую их о системных нарушениях прав человека и политических репрессиях против оппозиции в Приднестровье.

В ближайшее время, в марте и в апреле, состоится заседание Рабочей группы в Европарламенте.
Во время своего выступления, на очередном заседании фракции Группы объединенных европейских левых в Страсбурге (ПАСЕ), я предложу членам фракции, депутатам европейских национальных парламентов, конкретный план борьбы за твое освобождение, о котором проинформирую тебя по возвращению.
Держись, дорогой наш Олег!
С уважением и с надеждой на скорейшее твое освобождение,

Петр Симоненко, Почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
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  • 3-04-2019, 06:49
  • DTV
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