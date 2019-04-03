В редакцию поступила копия письма Петра Симоненко - почетного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В письме, в частности, говорится:
Мы возмущены, что ты, твои близкие и активисты партии подвергаются политическим репрессиям, а тебя незаконно осудили по сфабрикованным обвинениям. Хочу тебя проинформировать, что мы, призвали все коммунистические, рабочие партии и другие демократические европейские силы, а также комитет по правам человека в ООН (в котором я имел возможность четырежды выступать на заседаниях с докладом) и европейскую ассоциацию юристов-демократов, выступить общим фронтом в борьбе за права человека, с требованиями к Президенту ПМР Красносельскому В.Н. – прекратить любые формы политического и судебного преследования тебя и всех коммунистов Приднестровья.
Мы заручились их поддержкой, т.к. в Европе принято, что в демократическом государстве политические партии и их представители должны не запрещаться или преследоваться, а иметь возможность участвовать в социально-экономической жизни общества и открытых политических дискуссиях. Информирую тебя, что, в ходе проведе6ния Европейского Форума левых сил в Бильбао, я, в личной беседе с председателем фракции Европейских объединенных левых в Европарламенте Габриэлой Циммер, поднял вопрос твоего незаконного осуждения и заручился ее поддержкой о ее личном участии в твоей судьбе. Нашу информацию, с обеспокоенностью и желанием помочь тебе, восприняли президент Партии европейских левых (ПЕЛ) Грегор Гизи и вице-президент Партии европейских левых Пьер Лоран, которые были возмущены беспределом судебной власти Приднестровья.
Принимая участие в 20-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий в Афинах, во время своего выступления перед представителями международных делегаций из 91-й партии, более 50-и стран мира, я с трибуны рассказал о твоей политической борьбе и незаконном осуждении. Являясь почетным членом ПАСЕ, я посещаю каждую сессию ПАСЕ в Страсбурге, где, выступая перед членами фракции и в личных встречах с президентом Группы объединенных европейских левых Тини Коксом (он является членом Политического бюро ПАСЕ), информирую их о системных нарушениях прав человека и политических репрессиях против оппозиции в Приднестровье.
В ближайшее время, в марте и в апреле, состоится заседание Рабочей группы в Европарламенте. Во время своего выступления, на очередном заседании фракции Группы объединенных европейских левых в Страсбурге (ПАСЕ), я предложу членам фракции, депутатам европейских национальных парламентов, конкретный план борьбы за твое освобождение, о котором проинформирую тебя по возвращению. Держись, дорогой наш Олег! С уважением и с надеждой на скорейшее твое освобождение,
Петр Симоненко, Почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Источник