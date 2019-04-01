Исполком Гагаузии выбрал 20 работ участников конкурса на разработку территориального бренда автономии. Все финалисты представлены на странице в Facebook Brand of Gagauzia и проголосовать за них можно до 16 апреля.
«Мы получили более 200 эскизов бренда Гагаузии. В конкурсе участвовало много людей разного возраста, детей, и школьников, студентов, людей преклонного возраста. Представленные работы отображают широкий спектр нашей истории, быта, культуры», — рассказал на брифинге о первых результатах конкурса бренда зампредседателя исполкома Гагаузии Вадим Чебан.
Он сообщил, что победитель конкурса получит премию 10 тыс. леев. Далее победивший эскиз, по словам Чебана, «отшлифует» дизайнерская компания, с которой у исполкома Гагаузии заключен контракт. После того как его одобрят власти, бренд представят всем госучреждениям. «Мы будем пропагандировать этот бренд и на национальном, и на международном уровне для продвижения региона и привлечения туристов», — добавил чиновник.