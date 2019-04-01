Украинские соки, которые завозят в Молдову, содержат запрещенные вещества. Об этом в агентство продовольственной безопасности сообщила Ассоциация производителей консервов.



В жалобе указано, что в яблочный сок добавлены подсластители - мальтоза и изомальтоза, а в томатном превышено содержание глюкозы и фруктозы. Показало это исследование, сделанное в лаборатории в Германии. Также Ассоциация подчеркивает, что украинская фирма неоднократно выигрывала тендеры, в том числе на поставку соков в детские сады.