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Опрос: Игорь Додон – абсолютный лидер народного доверия!

Опрос: Игорь Додон – абсолютный лидер народного доверия!
Президент Республики Молдова Игорь Додон, согласно результатам представленного социологического опроса, является абсолютным лидером народного доверия. Опрос общественного мнения был опубликован порталом "Трибуна".

Согласно результатам, наибольшее количество опрошенных – 24,1% – заявили, что больше всего доверяют президенту Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором месте, с трехкратным отрывом, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, которой доверяют 7,9%. На третьем – лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, чей рейтинг доверия составляет 7,4%. Остальные известные политические деятели набрали менее 5%.
  • Вчера, 05:35
  • DTV
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