Президент Республики Молдова Игорь Додон, согласно результатам представленного социологического опроса, является абсолютным лидером народного доверия. Опрос общественного мнения был опубликован порталом "Трибуна".
Согласно результатам, наибольшее количество опрошенных – 24,1% – заявили, что больше всего доверяют президенту Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором месте, с трехкратным отрывом, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, которой доверяют 7,9%. На третьем – лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, чей рейтинг доверия составляет 7,4%. Остальные известные политические деятели набрали менее 5%.