УВД Бендер разыскивается Макаренко Николай Ануфриевич 12.06.1952 г.р. Уроженец с. Копанка Слободзейского района, житель с. Кицканы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Николай Ануфриевич 3 апреля около 16-ти часов выехал из дома на велосипеде. Транспортное средство с двигателем. Пенсионер поехал на рыбалку на берег Днестра, и до сих пор неизвестно, где он находится.
Приметы: на вид 65 –70 лет, худощавого телосложения. Рост 165 см. Лицо ромбовидной формы, смуглое. Лоб и брови прямые. Глаза карие. Нос средний, прямой. Рот средний. Подбородок выступающий. Уши средние, овальной формы. Волосы седые, прямые, имеются височные и теменная залысины, коротко стрижен. Особые приметы: на коленной чашечке левой ноги шрам 4 см. Носит зубной аппарат: зубы отсутствуют полностью. Был одет: в чёрную болоньевую куртку, чёрный вязаный свитер, голубые джинсы, замшевые коричневые туфли. Размер обуви 42. При себе имел: рыболовные снасти, велосипед с двигателем чёрного цвета.
4 апреля на берегу Днестра в районе насосной станции № 10 села Кицканы были обнаружены чёрная куртка, чёрный свитер, велосипед с двигателем чёрного цвета, а также рыболовные снасти, принадлежащие пропавшему.
Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахожденииМакаренко Николая Ануфриевича, просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел. По телефонам: 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Бендеры 0 (552) 29-440, 0 (552) 28-417, а также по телефону доверия МВД 0 (533) 8-15-29.