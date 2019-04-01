4 апреля опубликован на сайте организации рейтинг ФИФА. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков. Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая. Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Молдовы по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА и занимает сегодня 171-е место в мире. В прошлом месяце сборная стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы-2020. Подопечные Александра Спиридона проиграли в Кишинёве, со счётом 1:4 чемпионам мира - сборной Франции, а затем были разгромлены в Эскишехире со счётом 0:4, сборной Турции. Молдову опережают в мировом рейтинге все её соперники по группе H отборочного цикла Евро-2020. Франция занимает второе место, после Бельгии, Турция находится на 39-м месте, за ней следует Исландия – 40-е место. Албания находится на 62-й строчке, Андорра – на 134-й.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1737 очков) 2. Франция (1734) 3. Бразилия (1676) 4. Англия (1647) 5. Хорватия (1621) 6. Уругвай (1613) 7. Португалия (1607) 8. Швейцария (1604) 9. Испания (1601) 10. Дания (1586). … 46. Россия (1425).