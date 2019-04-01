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Россия - 46-е, а Молдова 171-е место в мировом футболе

Россия - 46-е, а Молдова 171-е место в мировом футболе
4 апреля опубликован на сайте организации рейтинг ФИФА. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.
Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Молдовы по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА и занимает сегодня 171-е место в мире.
В прошлом месяце сборная стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы-2020. Подопечные Александра Спиридона проиграли в Кишинёве, со счётом 1:4 чемпионам мира - сборной Франции, а затем были разгромлены в Эскишехире со счётом 0:4, сборной Турции.
Молдову опережают в мировом рейтинге все её соперники по группе H отборочного цикла Евро-2020. Франция занимает второе место, после Бельгии, Турция находится на 39-м месте, за ней следует Исландия – 40-е место. Албания находится на 62-й строчке, Андорра – на 134-й.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1737 очков)
2. Франция (1734)
3. Бразилия (1676)
4. Англия (1647)
5. Хорватия (1621)
6. Уругвай (1613)
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604)
9. Испания (1601)
10. Дания (1586).

46. Россия (1425).
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