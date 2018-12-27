В Приднестровье пропал Александра Рура. В первый раз об этом человеке мы услышали из видео интервью тираспольского бизнесмена Александра Пасларя. Напомним, что по словам А.Пасларя у него забрали бизнес в Приднестровье, посадили в тюрьму. В интервью он говорил, что когда он сидел в СИЗО города Тирасполь, его вывозили в Следственный Комитет города Тирасполь, где c ним общался Олег Аркан, один из работников фирмы "Шериф", который по словам бизнесмена, "...предлагал Александру Пасларю рассчитаться с Александром Рурой по долгам Юрия Григоряна и уговорить его поменять показания в суде города Каушаны против Юрия Григоряня, что сделать Александр Пасларь отказался".
Как сообщает блог David Arius, А. Руру уговорили поменять показания в суде города Каушан против Юрия Григоряна. "В день судебного заседания Рура не поменял показания против близкого к холдингу «ШЕРИФ» Юрия Григоряна, а рассказал все как было на самом деле, и спустя две недели после суда Рура Александр пропадает без вести...
...Есть очень интересные факты после исчезновения Александра Руры. Так, на заявления его матери о пропаже сына власти Приднестровья никак не реагировали, не было заведено дело о пропаже человека и даже в рубрику о пропаже «внимание розыск» на сайте МВД ПМР Александр Рура не был добавлен. Даже его мама о деле, идущем в суде в городе Каушаны с Юрием Григоряном и «ШЕРИФФом» узнала из интервью Александра Пасларя, после чего его мама в полицию Республики Молдова и написала заявление о пропаже сына. Были сделаны запросы на границы Республики Молдова и Украины, после чего были даны официальные ответы о том, что Рура Александр не пересекал границы и он должен находиться на территории Приднестровья.
Также, есть один очень интересный момент, когда на письмо мамы Александра Руры прокурору Гурецкому чтобы ей, как собственнику автомобиля БМВ, на котором пропал Рура Александр, выдали бы его со штраф площадки на хранение, многоуважаемый «карманный прокурор «ШЕРИФа» Гурецкий ответил что 27.12.2018 Руре Александру было предъявлено обвинение в уголовном преступлении и ему дана подписка о не выезде, а вот он такой нехороший взял и скрылся, и поэтому этот автомобиль, как вещдок, будет храниться на штраф стоянке.
И тут сразу возникает логический вопрос, а как могли Александру Руре 27.12.2018 предъявить обвинение и дать ему подписку о не выезде, где он должен лично расписаться, если он пропал без вести ещё почти пол года назад - 31 .07. 2018? Эта ситуация очень похожа на ситуацию с Александром Пасларем, когда он сидел в СИЗО города Тирасполя, но официально числился в розыске в Приднестровье, и сняли его с розыска только в день его освобождения. Розыск – это, получается, вариант для официального ответа властям Молдовы и России на случай запроса. 2 апреля 2019 года Рура Александр был найден мёртвым в колодце в городе Слободзея".