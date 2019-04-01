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Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен один из самых ядовитых пауков в мире

Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен один из самых ядовитых пауков в мире
На берегу Днестра обнаружена самка жёлтого паука сака. Этот вид пауков относится к десяти самым ядовитым в мире.
В условиях изменяющегося климата, который становится из года в год всё более жарким и засушливым, в Приднестровье стали появляться насекомые, нехарактерные для наших мест, сообщают в Cлужбе экологического контроля и охраны окружающей среды левобережья, передает novostipmr.com
Например, на берегу Днестра ниже посёлка Гидирим Рыбницкого района обнаружена самка жёлтого паука сака (Cheiracanthium punctorium – колющий сумочный паук).

Желтый (золотой) паук сак обитает преимущественно в европейских странах. Эти пауки довольно маленькие – около 10 мм в длину. Они строят паутинистые мешки типа трубы под различными укрытиями, например камнями, старыми деревьями, опавшими ветками. Иногда они находятся внутри своего паутинистого домика-мешка, иногда поджидают добычу в укромном месте. Пауки охотятся на крупных мух, оводов, жуков и др. Укус сака вызывает сильную боль с развитием некротических ран. Как и другие пауки, они склонны кусаться только при обороне, обращают внимание специалисты.

«Данный вид относится к десяти самым ядовитым паукам в мире. Яд желтого паука может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а в особо редких случаях возможна даже смерть – при специфической аллергии», - сообщили в госслужбе.

Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен один из самых ядовитых пауков в мире

В связи с этим ведомство призывает жителей республики при выходе на природу внимательно осмотреть место предполагаемого отдыха, предупредить детей о необходимости быть внимательными особенно в траве и кустарниках, возле куч небольших камней и старой сухой древесины.

По возвращении домой необходимо осмотреть вещи, встряхнуть их, проверить сумки и пакеты, чтобы не принести паука домой. Такие случаи уже имелись в соседней Украине и России.

Если укуса всё же избежать не удалось, то в первую очередь нужно сохранять спокойствие и вызвать врача. Затем необходимо любым способом замедлить распространение яда от места укуса – приложить лёд или холодный компресс. Пораженную конечность следует обездвижить и придать ей возвышенное положение. Для обеззараживания раны стоит применить антисептики, а для снижения боли можно использовать сок алоэ. Если возможно, поймайте паука в чистый и надёжный контейнер – это необходимо для его идентификации экспертом.

«Убивать этих и других пауков в природной среде недопустимо, так как они уничтожают очень много вредных для человека насекомых», - отмечают энтомологи.
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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