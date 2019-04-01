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Валерий Лицкай: Один олигарх захватил власть в Приднестровье. Другой олигарх — в Молдове.

Валерий Лицкай: Один олигарх захватил власть в Приднестровье. Другой олигарх — в Молдове.
«Очень многие декорации того, что называется приднестровским урегулированием, в последнее время обвалились. И люди ходят между этими упавшими декорациями, пытаются ковыряться в них, а они уже стухли».

«У нас удалось то, чему в свое время не дали свершиться в России — появилась олигополия. Один олигарх захватил власть в Приднестровье. Другой олигарх — в Молдове. И вот они взялись что-то решать между собой. Они смотрят друг на друга, как два тигра, которые поделили территории. Главный принцип — “не лезь на мою территорию”. Для них нет международного права, законов, только интересы, прагматика и симбиоз. На этих выборах мы впервые увидели результаты их совместных действий в политике. И они продолжат делать это дальше».

«Векторы у нас закончились. Вернее, векторы остались, а суть исчезла. Векторы остались на Украине. Но не у нас».

«После выборов сложилась новая политическая и структурная реальность и новая реальность в переговорном процессе. Ничего не решают никакие политические представители. Другие решают. Решают по-пацански. Что они нарешают — увидим».
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  • Вчера, 09:04
  • DTV
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