Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов с 15 апреля по 15 июня в Приднестровье установлен запрет на ловлю рыбы.



Он будет действовать на Днестре, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также остальных рыбохозяйственных водоёмах республики.



Нерестовый запрет не распространяется на рыбохозяйственные водоёмы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства, а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщается на сайте ведомства.



Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно и могут быть перенесены Минсельхозприроды на 15 дней в ту или иную сторону в зависимости от гидрометеорологических условий.