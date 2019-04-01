Dnestr.TV

 
0

ДТП в Приднестровье

ДТП в Приднестровье
ДТП, участницами которого стали две несовершеннолетние, произошло в селе Гиска. Милицию и скорую вызвал водитель такси, ставший случайным свидетелем происшествия. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 17-летняя сельчанка не справилась с управлением автомобилем ВАЗ-2105. Девушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Травмы получили водитель и пассажирка. Обе пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу.
Уже установлено, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения.

За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 ДТП.
В одном из них травмы получила 60-летняя бендерчанка. Это дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Сергея Лазо, в районе городской поликлиники, примерно в 9:30. Пожилой водитель, сдавая задним ходом на своём автомобиле марки ВАЗ 2101, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение центральной городской больницы. У пенсионерки диагностирован закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением.

По такой же причине произошло ДТП в с. Шипка Григориопольского района. Водитель грузовика марки Mercedes при движении задним ходом повредил газовую трубу. С места происшествия нарушитель скрылся. По показаниям очевидцев его личность была установлена.

В Тирасполе в районе перекрестка улиц Мира и Синёва водитель BMW не справился с управлением иномаркой и совершил наезд на бордюрный камень. По ул. Чапаева не смог выбрать безопасный боковой интервал и совершил касательное столкновение с Mercedes водитель Opel. Причинами 6 других аварий на территории республики стала невнимательность водителей, которые не выбрали безопасную дистанцию до остановившегося или движущегося впереди транспортного средства.

ДТП в Приднестровье
ДТП в Приднестровье

В Дубоссарском районе был зарегистрирован наезд на кабана. Всё произошло поздней ночью на 53-м км автодороги Тирасполь – Каменка. На проезжую часть внезапно выбежало дикое животное. Водитель микроавтобуса марки Volkswagenрезко затормозил, но избежать удара не удалось. Кабан скончался на месте происшествия. Туша животного была передана специалистам службы экологического контроля и охраны окружающей среды для проведения обследования и оценки причинённого ущерба. По данному факту проводится дознание.

  • Вчера, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 160
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Нашли..., но поздно
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Нашли..., но поздно
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна