ДТП, участницами которого стали две несовершеннолетние, произошло в селе Гиска. Милицию и скорую вызвал водитель такси, ставший случайным свидетелем происшествия. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 17-летняя сельчанка не справилась с управлением автомобилем ВАЗ-2105. Девушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Травмы получили водитель и пассажирка. Обе пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу. Уже установлено, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения.
За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 ДТП. В одном из них травмы получила 60-летняя бендерчанка. Это дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Сергея Лазо, в районе городской поликлиники, примерно в 9:30. Пожилой водитель, сдавая задним ходом на своём автомобиле марки ВАЗ 2101, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение центральной городской больницы. У пенсионерки диагностирован закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением.
По такой же причине произошло ДТП в с. Шипка Григориопольского района. Водитель грузовика марки Mercedes при движении задним ходом повредил газовую трубу. С места происшествия нарушитель скрылся. По показаниям очевидцев его личность была установлена.
В Тирасполе в районе перекрестка улиц Мира и Синёва водитель BMW не справился с управлением иномаркой и совершил наезд на бордюрный камень. По ул. Чапаева не смог выбрать безопасный боковой интервал и совершил касательное столкновение с Mercedes водитель Opel. Причинами 6 других аварий на территории республики стала невнимательность водителей, которые не выбрали безопасную дистанцию до остановившегося или движущегося впереди транспортного средства.
В Дубоссарском районе был зарегистрирован наезд на кабана. Всё произошло поздней ночью на 53-м км автодороги Тирасполь – Каменка. На проезжую часть внезапно выбежало дикое животное. Водитель микроавтобуса марки Volkswagenрезко затормозил, но избежать удара не удалось. Кабан скончался на месте происшествия. Туша животного была передана специалистам службы экологического контроля и охраны окружающей среды для проведения обследования и оценки причинённого ущерба. По данному факту проводится дознание.