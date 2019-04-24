Фонд госрезерва поддержит представителей малого бизнеса и агропромышленного комплекса. А именно поручится за то, что они вернут кредиты, взятые в банках. Поскольку сейчас многие бизнесмены не могут воспользоваться заёмными средствами из-за отсутствия залогового имущество. По мнению Юрия Чебана, вице-президента союза промышленников аграриев и предпринимателей, подобный механизм выверен и перспективен.
Однако невольно на ум приходит история с банком сельхозразвития. Это учреждение обанкротилось из-за недобросовестных бизнесменов, не вернувших кредиты. При этом деньги были взяты именно из фонда госрезерва. Но у банка не было собственных средств, чтобы погасить чужие долги. Поэтому его пришлось ликвидировать, а убытки списать.
Теперь же получается, что власти готовы сделать уже сам фонд госрезерва заложником чужой недобросовестности. Между тем основа финансовой состоятельности этого учреждения базируется на средствах, выделенных Россией на развитие агропромышленного комплекса. И вряд ли Россия предполагала, что за счёт этих средств приднестровские власти будут погашать долги бизнесменов перед коммерческими банками. «ДД» №16 (12.756), 18 – 24.04.2019