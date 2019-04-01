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Кто стал «Мисс Россией-2019»

Кто стал «Мисс Россией-2019»

Стало известно имя победительницы национального конкурса красоты «Мисс Россия» 2019 года. Жюри и зрители соревнования проголосовали за кандидатуру 20-летней студентки из Ростовской области Алины Санько. Девушка из Азова учится на дизайнера архитектурной среды в одном из московских вузов и увлекается искусством — девушка пишет картины и, по ее словам, мечтает организовать поэтический кружок. В этом году конкурсанткам предстояло участие в традиционных конкурсах талантов, соревновании национальных костюмов, а также дефиле в купальниках и вечерних платьях. В качестве теста на эрудицию, который всегда вызывает большой восторг аудитории из-за ответов девушек, конкурс «Мисс Россия-2019» устроил викторину «Что, где, когда».

Кто стал «Мисс Россией-2019»

По условиям договора с организаторами, теперь Санько будет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Корону из белого золота и драгоценных камней на голову 20-летней Алины Санько надела победительница прошлого года Юлия Полячихина из Чувашии. Помимо украшения новая «Мисс Россия» получила премию в размере 3 млн рублей и автомобиль. Санько рассказала о своих эмоциях после оглашения результатов голосования в разговоре с Первым каналом: «Когда я услышала, сначала не могла поверить: я это или мне послышалось. Потом я вышла и как будто бы во сне. Я до сих пор не понимаю, что происходит».
  • Сегодня, 06:12
  • DTV
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