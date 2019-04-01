Пользователь Чорба Геннадий выложил пост в социальной сети Фэйсбук:



...где эти эффективные менеджеры с растущей у них экономикой?



Только что вернулись всей семьей с Колхозного Рынка в Рыбнице. Сказать что я в шоке это ничего не сказать. Не успел наш Президент рассказать про начало выплат пенсионерам как цены метнулись вверх как дурные. Уж лучше бы вы молчали. Картошка ИРГА от 9 рублей и вверх за кг. алкоголичка 11- 15 рублей. Лук проросший 11 рублей, не проросший ПЯТНАДЦАТЬ рублей за кг. Цыбулька для посадки мелкая. СЕМЬДЕСЯТ рублей за кг.



Где эти руководители что там вещают с голубого экрана про светлую и счастливую жизнь? Эти которые забирали землю у Пасютиных и иже с ним. Вся картошка ПРИВОЗНАЯ. ВСЯ. А да забыл сказать. Тепличные огурцы ТРИДЦАТЬ РУБЛЕЙ кг. ТРИДЦАТЬ.



Вадим Николаевич, Александр Владимирович.... Вы хоть изредка выходите в люди. Посмотрите как у вас растет экономика. Хватит смотреть за жизнью в Республике по докладам своих подчиненных. Опуститесь на землю.