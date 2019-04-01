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Пошло, поехало?

Пошло, поехало?

Рыбничанин Геннадий Чорба, руководитель ОД «Приднестровье наш общий дом», известный как блогер и ведущий программы «Время «Ч», активно критикующий действия нынешней приднестровской власти,17 апреля был вызван в Следственный Комитет ПМР. В повестке, с которой мы предлагаем ознакомиться читателям, не указан его статус и по какому делу он вызывается. Налицо нарушение УПК ПМР, чем часто грешат наши органы, выписывая т.н. повестки.
Пошло, поехало?

Во время беседы с ним (по словам Г.Чорбы), следователь так и не указала в качестве кого он присутствует, но сообщила, что будет проведен опрос. Чорба отказался подписывать протокол без внесения в протокол его замечаний и предложил вызвать адвоката из Рыбницы. Следователь отказала ему в этом и в присутствии понятого был зафиксирован факт отказа от подписи, после чего Геннадия Чобру отпустили из здания.


Надо отметить, что ранее в СК вызывали И.Карташову («ТРК «Новая Волна»), Надежду Бондаренко («Правда Приднестровья») и Александра Самония (депутат Тираспольского горсовета, Приднестровская компартия).

Более подробную информацию мы получим в ближайшее время.

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Пошло, поехало?

  • Вчера, 17:15
  • DTV
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