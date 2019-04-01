Dnestr.TV

 
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Что происходит?

Что происходит?
Юрий Петрик сообщил в социальной сети об увольнении из ПГУ Николая Бабилунги:

"...Вот и сегодня получил подтверждение новости, которой изначально не поверил. Николая Бабилунгу, человека, который воспитал несколько поколений историков, написал целый ряд учебников и научных трудов по истории Приднестровья, УВОЛИЛИ из ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Более всего меня поражает даже не сам факт решения. Характер принимавших это ГЛУПОЕ решение мне известен. Но молчание верхушки нашей приднестровской интеллигенции, сконцентрированной в приднестровской "альма матер" поражает. У нас так много историков равных Бабилунге? Что происходит?..."
  • Вчера, 19:39
  • DTV
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