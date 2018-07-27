В сети интернет были опубликованы два листа рукописного заявления, которое, по утверждению опубликовавших, было сделано экс-министром МВД ПМР Геннадием Кузьмичевым и получено из мест лишения свободы, где он сейчас находится.
Судя по тому, что написано в конце, заявление отправлено в посольство Российской Федерации в Молдове.
В документе, в частности, говорится: «…27.07.2018 г. В 16-00 часов, в результате спланированной акции (неофициальной) сотрудниками силовых структур Молдовы и Приднестровья, я подвергся нападению, избиению, захвату, в том числе с угрозой применения оружия, похищению, после чего тайно вывезен из г. Кишинев в г. Тирасполь в управление уголовного розыска МВД Приднестровья, где подвергся пыткам, истязаниям с целью принуждения к даче показаний в отношении себя, бывшего Президента Приднестровья Е. Шевчука (2011-2016 г.г.) и других должностных лиц.
Будучи в тяжелом физическом состоянии, со множественными телесными повреждениями нуждаясь в срочной медицинской помощи, я заявил о преступности действий в отношении меня, отказался от дачи пояснений до встречи с представителем Консульства РФ в Молдове. В чем мне было отказано лицом, представившимся следователем - Шульгин А.И., свидетелем чего был заранее приглашенный защитник Тираспольской коллегии адвокатов Орехов. При пытках и истязаниях в УУР МВД ПМР присутствовали: министр внутренних дел ПМР Мова Р.П., заместитель министра ВД Шеметюк Р., сотрудники УУР Березовский Е.А., Шинкарук. После моего отказа давать показания, без оказания медицинской помощи и мед. освидетельствования, минуя ИВС, без оформления документов, я был привезен в тюрьму-1 п. Глиное Григориопольского района Приднестровья и водворен сразу в одиночную камеру №29, где нахожусь до настоящего времени».
После этого было опубликовано заявление Александра Штембуляка, которое он отправил Президенту и Прокурору ПМР, в котором он просил «…возбудить уголовное дело по фактам похищения, пыток, избиений, неоказания медицинской помощи гражданину Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова Кузьмичёву Г.Ю. и привлечь виновных к уголовной ответственности. … и взять данное Заявление под личный контроль».
В качестве подтверждения фактов, изложенных в заявлении он приводит пресс-конференцию адвоката Вячеслав Цуркана, который: «…довёл информацию, что бывший министр МВД ПМР Кузьмичёв Г.Ю. периодически подвергается пыткам и истязаниям в местах лишения свободы, его здоровью нанесён непоправимый вред в результате постоянных избиений.. был озвучен факт похищения гражданина Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова Кузьмичёва Г.Ю. на территории сопредельного государства Молдова представителями силовых структур ПМР и подробности его незаконного перемещения на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Также в ходе пресс-конференции В настоящее время Кузьмичёв Г.Ю. содержится в УИН-1 Государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и в отношении него незаконно проходит закрытый судебный процесс. Также было озвучено, что Кузьмичёву Г.Ю. отказано в получении медицинской помощи на территории пенитенциарного учреждения, к нему не допускают адвоката Молдовы, содержат в нечеловеческих условиях, в одиночной камере».
После чего А.Штембуляк делает вывод: «Данные озвученные факты практически ставят крест на легитимности нашего государства и на его признании. Приднестровская Молдавская Республика теперь не может считать себя правовым государством. Фактически данное беззаконие позволяет мировому сообществу официально признать нас криминальным государством, где нарушаются элементарные права человека, где истязают и пытают людей в местах лишения свободы. Ранее неоднократно обращался в прокуратуру Приднестровской Молдавской Республики и к Президенту Приднестровской Молдавской Республики по фактам нарушения Закона в Государственной службе исполнения наказаний министерства юстиции ПМР. К сожалению, мои обращения остались без должного реагирования. Должностные лица, нарушившие Закон, продолжают служить в ГСИН МЮ ПМР. В результате безнаказанности данных лиц имеем теперь такие негативные последствия. К сожалению, это не первый случай похищения и пыток сотрудниками силовых структур граждан Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации и Республики Молдовы. Таким же образом был похищен с территории Молдовы бывший Председатель ГТК ПМР Гервазюк Ю.В., который также подвергся впоследствии пыткам и истязаниям на территории Приднестровской Молдавской Республики, вплоть до получения переломов различных частей тела. Наша республика снова громко прозвучала на весь мир с негативной оценкой. Эхо пресс-конференции адвоката Кузьмичева Г.Ю. будет звучать еще долго, формируя мировое общественное мнение не в пользу ПМР…».
«…Фактически на весь мир озвучено, что в Приднестровской Молдавской Республике совершенно преступление, против человечности, преступление, которое не будет иметь срока давности. Однозначно, рано или поздно все кто принимал участие в похищении человека, а впоследствии в пытках и истязаниях, понесут наказание по нормам международного права, понесут наказание, как исполнители, так и заказчики».
Он выразил крайнее возмущение бездействием Уполномоченного по правам человека в ПМР, Следственного комитета, судебных органов, прокуратуры.
«Вызывает недоумение, что именно в день проведения данной пресс-конференции были переподчинены из ведения Министерства здравоохранения ПМР в ведение Министерства внутренних дел ПМР функции по проведению судебно-медицинской экспертизы. К чему готовят приднестровский народ? Как может правоохранительная структура беспристрастно проводить расследования и экспертизы в отношении самой себя по фактам нарушения ею Закона?».
Штембуляк обратил внимание на то, что «Прокуратура и Президент ПМР наделены конституционными полномочиями для того, чтобы остановить это беззаконие. В противном случае есть все основания считать, что Кузьмичёв Г.Ю. живым из мест лишения свободы не выйдет».
Заявитель просит Президента и Прокурора ПМР принять срочные, безотлагательные меры реагирования. «Должны быть установлены и привлечены к уголовной ответственности все должностные лица, причастные к этому преступлению, вне зависимости от званий и должностей!»
Александр Штембуляк оставил за собой право «в случае бездействия со стороны Президента и Прокурора ПМР, обратиться в средства массовой информации, к Президенту Российской Федерации, Президенту Молдовы, в международные правозащитные организации по фактам похищения, пыток, истязаний, заказных судилищ в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова».