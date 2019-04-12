Во втором туре выборов президента Украины почти 73% украинцев из тех, кто определился и намерен голосовать, готовы поддержать кандидата Владимира Зеленского. За его оппонента, президента Петра Порошенко готовы проголосовать 27% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», передает «Украинская правда».



Также, согласно результатам опроса, 62% опрошенных верят, что следующим президентом станет Зеленский, 17% — Порошенко. Еще 22% — не определились.



Ранее, 16 апреля, социологи опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии. По результатам исследования, за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за Порошенко — 25,4%.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов: Зеленский получил более 30% голосов избирателей, Порошенко — более 15%.