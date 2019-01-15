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Позвольте не согласиться!

Позвольте не согласиться!
"Продолжу свою очень занимательную математику, а точней математику, практикуемую приднестровскими официальными ведомствами…

Также были использованы данные из Вестник ПРБ, №1 (230) за 2019 год, Вестник ПРБ, №1 (224) за 2018 год, а также статьи о Социально-экономическом положении ПМР в 2018 и 2017 годах, опубликованные Государственной Службой Статистики.

Вот очередные неточности:

2018 год - «Статистическая стоимость товаров, проданных за рубеж (включая операции физических лиц), сложилась на уровне 697,0 млн долл., что на 30,3% выше базисного значения.» «По данным Государственного таможенного комитета ПМР (по состоянию на 15.01.2019 г.) внешнеторговый оборот республики за 2018 г. составил 1840,2 млн. долларов США, в том числе экспорт – 685,7 млн. долларов США.» (не включая операции физических лиц), т.е. 131,5 % к 2017 г. (из таблицы);

- «Государства Европейского союза являлись ведущим направлением поставок в страны дальнего зарубежья, среди которых лидировали Румыния (+5,7%, до 108,5 млн долл.), Польша (рост в 3,1 раза, до 75,0 млн долл.) и Италия (+17,5%, до 27,2 млн долл.).»;

- из таблицы: «экспорт в Германия — 6 437,5 тыс. долл. США, что составляет 47,0 % к 2017 г.», «экспорт в Словакия — 3 006,2 тыс. долл. США, что составляет в 2,3 р. к 2017 г.».

2017 год - «Так, согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость экспортированных товаров (без учёта операций физических лиц) составила 633,2 млн долл.»;

- из таблицы: «экспорт в Италия — 38 690,7 тыс. долл. США», «экспорт в Германия — 36 168,7 тыс. долл. США», «экспорт в Словакия — 12 002,7 тыс. долл. США».

Как может экспорт в 2018 году увеличится по отношению к 2017 году на 131,5%, когда арифметика показывает, что рост составил лишь 108,3%?

Как могут поставки в Италию увеличиться на 17,5%, тогда как 2018 году они даже меньше прошлогодних, на 29,7%?

Как могут поставки в Германию составлять 47,0% к 2017 году, тогда как реальное соотношение составляет 17,8%?

Как может экспорт в Словакию вырасти в 2,3 раза, тогда как экспорт снизился на 75%, т. е. в 4 раза?

Скорей всего именно подобные данные о росте внутреннего производства и экспорта демонстрируют приднестровские умники товарищу Са... ах Сергею Юрьевичу Глазьеву, уважаемому экономисту, политическому деятелю и просто - советнику Президента РФ, не боясь выставлять его каждый раз на посмешище, а в месте с ним и Россию.

Да, кстати, что сделалось с работниками лёгкой промышленности, которые меньше произвели готовой продукции и сообветственно меньше отгрузили на экспорт?

Неужели майнинг биткойнов и вязание арматуры, более важны и перспективны для властей, нежели предприятия которые уже работают на экспорт, обеспечивая работой людей?"
Источник: пост в Фейсбуке пользователя Bostan Dumitru
  • Вчера, 11:40
  • DTV
  • Просмотров: 174
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