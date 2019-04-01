Днестр стремительно мелеет, что грозит серьезными проблемами Молдове и Приднестровью. Две трети Днестра протекает по территории Украины, но на оставшейся одной трети реки расположены два крупнейших города Приднестровья – Тирасполь и Бендеры. Кроме того, из него поступает вся питьевая вода для Кишинева и еще нескольких десятков населенных пунктов Молдовы.
Однако нельзя не заметить, как за последние годы обмелел Днестр. И причина такого положения именно в том, что соседняя Украина почему-то решила, что Днестр – это исключительно ее собственность, поэтому считаться с соседями ей ни к чему.
Начало сегодняшним проблемам Молдовы и Приднестровья, связанным с рекой Днестр, было положено в 2016 году, когда Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года. Программа среди прочего предусматривает расширение ГАЭС и строительство шести новых ГЭС в верховье Днестра, в его равнинной части.
Эти планы заставили заволноваться молдавских экологов. Уже тогда они предупреждали, что если в горной части русла Днестра строительство ГЭС не означает ничего страшного, то на равнине может привести к катастрофическим последствиям. Главное – резкое обмеление нижней части реки, протекающей по центральной и южной части Республики Молдова. Однако вразумить украинских коллег им не удалось, тем более что молдавское правительство заняло какую-то невнятную позицию, даже не пытаясь отстаивать интересы своей страны.
В итоге к 2019 году мы имеем то, что имеем.
- Мы подошли близко к катастрофе. Сегодня река демонстрирует «низкие показатели». Наши специалисты находятся в состоянии тревожного ожидания, хотя весной ситуация должна быть стабильной, ведь в это время года тает снег, - поделился со СМИ советник президента Корнелиу Попович.
О том, что скрывается за термином «низкие показатели», рассказал портал Украина.ру 1. Невозможность судоходства из-за опасности сесть на мель –доходит до смешного: прошлым летом у некоторых населенных пунктов по песчаным отмелям можно было перейти Днестр вброд. А в июле прошлого года неподалеку от молдавского села Кошница ширина реки была всего чуть более метра!
2. Из-за усыхания Днестра значительно пострадали животные и растения. Весной воды должно быть много, она должна растекаться по долинам. Так появляются места для нереста рыбы.
- В последние годы нерестилищ не образуется. Это приводит к снижению популяции рыбы. Страдает и растительность, которая на определенной территории имеет свою специфику. Значит, не хватает корма для животных. То есть флора и фауна страдают от отсутствия воды, — отметил молдавский эколог Владимир Гараба.
3. Прибавьте сюда опасность остаться без питьевой воды более чем 20 населенным пунктам Молдавии, Румынии, Приднестровья и части самой Украины (по самым скромным подсчетам, это более 10 миллионов человек) — и вы ощутите масштаб возможной трагедии, - пишет ukraina.ru.
По утверждению Кишинева, проблемы Днестра связаны с тем, что украинцы монопольно управляют колоссальным гидроузлом, расположенным в верховьях реки. Молдова пытается сопротивляться и привлечь внимание к происходящему. Для урегулирования «речных» споров Украина и Молдова (по настоятельной инициативе последней) даже подписали Договор о сотрудничестве по охране Днестра, в котором в ст. 26 предусмотрено создание двусторонней комиссии, в рамках которой должны решаться вопросы использования воды. Однако до сих пор Украина успешно его игнорировала. Есть версия, что этот договор нужен был нашим соседям лишь за тем, чтобы получить в аренду 19,22 га молдавской земли, построить там дамбы и поднять уровень буферного водохранилища на ГАЭС.
Но вдруг на прошлой неделе в ситуации вокруг Днестра произошел внезапный перелом. Госсекретарь по охране окружающей среды и природных ресурсов Молдовы Валентина Цапиш провела экстренную пресс-конференцию по итогам встречи молдо-украинской комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра, на которой объявила о приостановлении Украиной любых работ по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр до проведения экологической оценки.
- Украина приостановит любые работы по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр до проведения оценки влияния на экологическую составляющую в трансграничном контексте. Об этом сообщили представители ГП «Укргидроэнерго», и данное решение запротоколировано и подписано сопредседателями комиссии. Вместе с тем украинская сторона обязалась представить молдавской стороне документацию, касающуюся Днестровского гидротехнического узла, - сообщила Валентина Цапиш.
По ее словам, все проблемы, связанные с правилами использования гидротехнического узла и охраны реки Днестр, будут координироваться рабочей группой, задача которой – найти компромиссы между сторонами.
Однако молдавские экологи такую покладистость соседей восприняли с большим недоверием.
- Друзья, вам же не нужно объяснять разницу между «отложила» и «отказалась от…». Всё ещё впереди! Я считаю это решение дипломатическим, направленным на облегчение подписания соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла, которое нужно украинским гидроэнергетикам, а не нам, - прокомментировал эту новость директор международной ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий. Источник